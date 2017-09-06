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    Происшествия

    В центре Бердичева гуляла голая женщина

    (обновлено: )61701
    Об обнаженной девушке очевидцы сообщили правоохранителям, на место происшествия прибыла группа быстрого реагирования Бердичевского отдела полиции.
    В центре Бердичева на площади Соборной разгуливала голая женщина
    berdichev.biz

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. В среду, 6 сентября, в центре Бердичева на площади Соборной разгуливала голой женщина, пишет Berdichev.biz.

    Отмечается, что на попытки узнать причины такого поведения женщина не реагировала.

    О случившемся очевидцы сообщили в полицию, на место происшествия прибыла группа быстрого реагирования Бердичевского отдела полиции.

    Подробности инцидента не пока неизвестны.

    berdichev.biz
    В центре Бердичева на площади Соборной разгуливала голая женщина

    Напомним, в среду, 2 августа, на столичной площади Победы можно было встретить обнаженную женщину. Видео с ней записали очевидцы.

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