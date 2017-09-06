В центре Бердичева гуляла голая женщина

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. В среду, 6 сентября, в центре Бердичева на площади Соборной разгуливала голой женщина, пишет Berdichev.biz.

Отмечается, что на попытки узнать причины такого поведения женщина не реагировала.

О случившемся очевидцы сообщили в полицию, на место происшествия прибыла группа быстрого реагирования Бердичевского отдела полиции.

Подробности инцидента не пока неизвестны.

berdichev.biz В центре Бердичева на площади Соборной разгуливала голая женщина

Напомним, в среду, 2 августа, на столичной площади Победы можно было встретить обнаженную женщину. Видео с ней записали очевидцы.