Голая и босая: по Киеву гуляла полностью обнаженная девушка

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. В среду, 2 августа, на столичной площади Победы можно было встретить обнаженную женщину. Видео с ней записали очевидцы.

Скриншот поста Николая Голодняка в Facebook

Абсолютно голая и босая девушка довольно уверенно прогуливалась по проезжей части, не обращая внимания на проезжающие мимо машины. Уже позже ту же женщину видели уже возле ЦУМа на Крещатике.

Напомним, двукратный олимпийский чемпион по дзюдо австриец Петер Зайзенбахер, которому было предъявлено обвинение в сексуальном насилии в отношении двух несовершеннолетних девушек, которых он тренировал в начале 2000-х годов в Вене, во вторник задержан в своей квартире в Киеве.