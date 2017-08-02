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    Киев

    Голая и босая: по Киеву гуляла полностью обнаженная девушка

    (обновлено: )61730
    В Киеве заметили обнаженную девушку, которая прогуливалась по Крещатику. Снимки опубликовал у себя в Facebook адвокат Николай Голодняк.
    По Киеву гуляла обнаженная женщина
    Фото со страницы Николая Голодняка в Facebook

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. В среду, 2 августа, на столичной площади Победы можно было встретить обнаженную женщину. Видео с ней записали очевидцы.

    Скриншот поста Николая Голодняка в Facebook

    Абсолютно голая и босая девушка довольно уверенно прогуливалась по проезжей части, не обращая внимания на проезжающие мимо машины. Уже позже ту же женщину видели уже возле ЦУМа на Крещатике.

    Напомним, двукратный олимпийский чемпион по дзюдо австриец Петер Зайзенбахер, которому было предъявлено обвинение в сексуальном насилии в отношении двух несовершеннолетних девушек, которых он тренировал в начале 2000-х годов в Вене, во вторник задержан в своей квартире в Киеве.

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