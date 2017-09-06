наверх
06.09.201715:27
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Голая Ким Кардашьян на дереве взволновала соцсети

    (обновлено: )33702
    Мнения подписчиков Кардашьян разделились: одни посчитали снимок слишком вульгарным и непристойными для матери двоих детей, другие же оценили красоту кадра, сравнив его с произведением искусства.
    Ким Кардашьян
    @kimkardashian

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. В последнее время Ким Кардашьян не перестает удивлять поклонников, появляясь на обложках журналов в самых разных образах. Так, на днях она примерила образ экс-первой леди США Жаклин Кеннеди, а после — иконы стиля Шер.

    @kimkardashian
    Ким Кардашьян

    Теперь же Ким решила предстать перед камерой, показав свою естественную красоту. Перед объективом одного из известных фотодуэтов в мире — Мерта Аласа и Маркуса Пиггота — Кардашьян позировала абсолютно голой на дереве, в образе эдакой сексуальной дикарки. Оказалось, что обнаженный снимок Ким станет частью новой книги фотографов, которую они готовили почти 20 лет.

    Смотрите также: Ким Кардашьян шокировала резкой сменой имиджа

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг Украины на здании АПУ
    Горячая осень 2017: новый политсезон
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Игровой момент матча отбора ЧМ-2018 между сборными Украины и Исландии по футболу, сентябрь-2016
    Исландия - Украина: пан или пропал
    В Киеве с фасада магазина стерли граффити времен Евромайдана
    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"