Голая Ким Кардашьян на дереве взволновала соцсети

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. В последнее время Ким Кардашьян не перестает удивлять поклонников, появляясь на обложках журналов в самых разных образах. Так, на днях она примерила образ экс-первой леди США Жаклин Кеннеди, а после — иконы стиля Шер.

@kimkardashian Ким Кардашьян

Теперь же Ким решила предстать перед камерой, показав свою естественную красоту. Перед объективом одного из известных фотодуэтов в мире — Мерта Аласа и Маркуса Пиггота — Кардашьян позировала абсолютно голой на дереве, в образе эдакой сексуальной дикарки. Оказалось, что обнаженный снимок Ким станет частью новой книги фотографов, которую они готовили почти 20 лет.

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