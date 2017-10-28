"Голые" и "Красивые": смешные и странные топонимы в Узбекистане

РИА Новости Украина

Названия всех регионов, городов и сел в Узбекистане своеобразны и имеют свои древние традиции. Каждое название хорошо продумано народом, пишет Дильшода Рахматова для Sputnik Узбекистан.

По словам специалиста, в топонимике отображаются многие черты природы, этнография и хозяйственная деятельность населения, политические, социальные и исторические изменения, которые происходили веками. Поэтому, не понимая происхождения топонимических названий, не нужно их стесняться или менять.

"Голая" или "красивая"?

"Ялангоч", что в прямом переводе с узбекского – "голая", на самом деле значит "красивое место".

По словам профессора, согласно словарю "Девону лугатит-турк" (Словарь тюркских наречий), написанного в средние века Махмудом Кашгари, слово "ялангоч" означает открытую равнинную местность.

"Название каждой местности связано с историей. Например, у тюркских народов равнинную, открытую местность называли ялангоч. То есть ялангоч – это дословно красивая местность. Это название на исконно узбекском языке", – объяснил собеседник.

Государственный подход

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов уделял большое внимание переименованию географических объектов. Выступая на сессиях Олий Мажлиса, Каримов не раз говорил, что изменение названий в той или иной местности – это очень ответственная работа, в которой должны найти свое отражение национальный менталитет, государственные ценности и идеалы независимости.

Названия рек, озер, колодцев могли зависеть от их размера, цвета воды, солености, глубины водоема. Если вода чистая, называли "Ойнакўл", (Стеклянное озеро), "Ойнабулак" (Стеклянный родник), если водоем глубокий с чистой водой — называли "Куксув" (Голубая вода), если начинался с пещер – Оксув ("Белая вода"), если водоем был с мутной водой – "Айронкул" (Айранное озеро) или Сарисув ("Желтая вода").

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Например, "карасу" (черная вода) – родниковая вода, которая течет медленно по ровной земле. В Сурхандарье есть и "Жинни дарё" (Сумасшедшая река) – она весной переполняется и смывает берега, а летом совсем высыхает.

Водоемы, которые не замерзали зимой, называли "Иссиккул" (Теплое озеро).

"Беременный тополь" в "Безнадежной пустыне"

На карте мира много мест со смешными, шуточными или пугающими названиями. Например, в Англии есть "Пожалей", "Слепые женихи", "Лягушки", "Стал невидимым", "Сожаление алкаша", в Америке – "Долина смерти", в Иране – "Безнадежная пустыня".

В Пермском крае в России можно найти села Тупица и Сучкино, в Иркутской области благодаря своим названиям знамениты Зады и Лохово.

Смешные названия встречаются и в Узбекистане. "Борсакелмас" (Пойдешь – не вернешься), в Намангане — г–ра Лаббай (Да, я вас слушаю), в Шахрисабзе — Чарчаманг (Не уставайте), в Анджижане —Чўнтакқишлоқ (село Карман), Бўғозтерак (Беременный тополь), Куйганёр (Горюющий жених), Колган сир (Оставшийся секрет), Йулдошнинготийикилган (там, где упала лошадь Юлдаша), Моховтовук (Прокаженная курица), Оғзикенг (Большеротый), Чопонтиққан (Засунувший чапан), Гадойтопмас (Даже попрошайка не найдет) и другие.

В Каракалпакстане — Ешкиулгеч (Там, где умерла коза), Ашаул (Голодный кишлак), Узуаул (Бычье село) и другие.

Только на первый взгляд такие названия кажутся необычными, а на самом деле у каждого из них есть своя история, свои подробности.

Пара слов о "каракитайцах"

Профессор выступает против смены исторических названий.

"В тюркских языках слова "кара" (черный) имеет очень много значений. Это не только черный цвет или что-то негативное. Например, слово "карахан" означает "великий хан", что равнозначно слову император. В Юнусабаде была улица Карахитой (Черный Китай). Недавно из названия убрали "черный" и оставили только слово "Китай". Ведь слово "Каракитай" не значит черный китаец. Раньше было такое племя, русские называли их "кара киданами". Эта улица именовалась в их честь. Поэтому не стоит менять названия мест, если не понимаешь их смысла. Это неправильно. То, что нынешнее поколение не знает значение названий родных местностей, — это не вина прошлого, просто молодое поколение перестало интересоваться", — заключил профессор.

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