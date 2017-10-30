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30.10.201717:17
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    Киев

    В Киеве автомобиль провалился под землю

    (обновлено: )9801
    Как стало известно, на повороте с улицы Уманской к дому на Чоколовском бульваре вымыло асфальт, в результате чего в яму провалился легковой автомобиль.
    В Киеве автомобиль провалился под землю
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. В Киеве на выезде из улицы Уманской под автомобилем провалился асфальт, сообщает в Facebook dtp.kiev.ua.

    Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

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    "ЧП в Киеве. На поворот с ул. Уманской к дому на Чоколовском бул., 42а. Сегодня утром. "Замечательное" начало отопительного сезона продолжается… вымыло асфальт и авто провалился", — говорится в опубликованном сообщении.

    На месте ЧП работали спасатели ГСЧС.

    facebook.com/dtp.kiev.ua
    В Киеве автомобиль провалился под землю

    Напомним, в августе в Киеве на улице Адама Мицкевича автомобиль упал в окоп.

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