КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. В Киеве на выезде из улицы Уманской под автомобилем провалился асфальт, сообщает в Facebook dtp.kiev.ua.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

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"ЧП в Киеве. На поворот с ул. Уманской к дому на Чоколовском бул., 42а. Сегодня утром. "Замечательное" начало отопительного сезона продолжается… вымыло асфальт и авто провалился", — говорится в опубликованном сообщении.

На месте ЧП работали спасатели ГСЧС.

facebook.com/dtp.kiev.ua В Киеве автомобиль провалился под землю

Напомним, в августе в Киеве на улице Адама Мицкевича автомобиль упал в окоп.