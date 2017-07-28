Последствия мощного ливня в Киеве: три авто провалились под асфальт

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. В Киеве на Борщаговке после сильного дождя в четверг произошел провал грунта, вследствие чего под асфальт провалились три автомобиля, сообщает портал dtp.kiev.ua на Facebook.

Фото со страницы dtp.kiev.ua на facebook В Киеве на Борщаговке после сильного дождя в четверг произошел провал грунта

"ЧП в Киеве на Борщаговке: в районе Окружной в результате дождя образовался провал грунта. Провалились три авто. Люди не пострадали", — говорится в сообщении.

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В Киеве во второй половине дня в четверг разразился сильный ливень, который лил хотя и недолго, но успел затопить столицу. В соцсетях и на Youtube пользователи делятся видео, снятыми с места событий.