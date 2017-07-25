Синоптики предупредили о грозах, шквалах и сильных ливнях в среду

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Синоптики прогнозируют на среду, 26 июля, грозы, шквалы и сильные дожди в отдельных областях Украины, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Гидрометцентр.

"По данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 25 июля порывы ветра 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Сообщается, что 26 июля в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, днем и в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировгорадський, Одесской и Николаевской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой областях ожидаются местами сильные дожди.

Ранее сообщалось, что во вторник в восьми областях Украины ожидается ухудшение погодных условий.