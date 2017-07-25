наверх
25.07.201717:44
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Синоптики предупредили о грозах, шквалах и сильных ливнях в среду

    (обновлено: )75
    Как сообщает Гидрометцентр, в некоторых областях Украины и в Киеве ожидается град и шквалы 15-20 м/с. Также местами ожидаются сильные дожди.
    Гроза в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Синоптики прогнозируют на среду, 26 июля, грозы, шквалы и сильные дожди в отдельных областях Украины, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Гидрометцентр.

    Выжить в жару. Инфографика
    Спутник
    Жара: правила выживания

    "По данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 25 июля порывы ветра 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

    Сообщается, что 26 июля в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, днем и в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировгорадський, Одесской и Николаевской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой областях ожидаются местами сильные дожди.

    Ранее сообщалось, что во вторник в восьми областях Украины ожидается ухудшение погодных условий.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Раненный в перестрелке в Днепре ветеран АТО Эдмонд Саакян
    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре
    Политический эксперт Михаил Павлив
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Владимир Корнилов
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Медсестра в больнице. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?