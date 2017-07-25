В Украине объявлено штормовое предупреждение

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Во вторник, 25 июля, в восьми областях Украины ожидается ухудшение погодных условий.
Сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Гидрометцентр.
В Ровенской, Волынской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой области сильные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-22 м/с. В Карпатах ожидается очень сильный дождь.
Ранее в ГСЧС сообщили, что сильные ливневые дожди, которые прошли на Закарпатье в воскресенье, привели к значительному поднятию уровня воды в реках региона.
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Напомним, в Греции был поставлен европейский температурный рекорд — 45,9 градуса по Цельсию.