В Киевской области женщина пыталась продать двухлетнего сына

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. В Киевской области женщина хотела продать двухлетнего сына, сообщает пресс-служба ГУ НП.

Оперативникам Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киевской области стало известно о том, что жительница Киевской области ищет покупателя на собственного сына. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины.

"Правоохранители выяснили, что 22-летняя жительница г. Васильков Киевской области проживала со своим сожителем и двухлетним сыном. Женщина вела аморальный образ жизни. Это приводило к постоянным ссорам в семье и рукоприкладству со стороны сожителя. Ребенок как раз и стал основной причиной разлада в семье, поэтому гражданка решила сына продать", — сообщили в полиции.

npu.gov.ua В Киевской области женщина хотела продать двухлетнего сына

Так, оценив собственного ребенка в 35 тысяч долларов, злоумышленница начала искать клиентов. Найдя покупателя, женщина настояла на скорейшей продаже сына. При этом она хотела убедиться, что сына ей не вернут.

Полицейские провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и задержали женщину в момент получения денег за сына.

Напомним, ранее в Киеве был похищен маленький ребенок.