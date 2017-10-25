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    Киев

    В Киевской области женщина пыталась продать двухлетнего сына

    (обновлено: )19
    Оценив собственного ребенка в 35 тысяч долларов, злоумышленница начала искать клиентов. Найдя покупателя, женщина настояла на скорейшей продаже сына. При этом она хотела убедиться, что сына ей не вернут.
    В Киевской области женщина хотела продать двухлетнего сына
    npu.gov.ua

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. В Киевской области женщина хотела продать двухлетнего сына,  сообщает пресс-служба ГУ НП.

    Похищенный ребенок в Киеве
    Антон Геращенко/Facebook
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    Оперативникам Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киевской области стало известно о том, что жительница Киевской области ищет покупателя на собственного сына. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины.

    "Правоохранители выяснили, что 22-летняя жительница г. Васильков Киевской области проживала со своим сожителем и двухлетним сыном. Женщина вела аморальный образ жизни. Это приводило к постоянным ссорам в семье и рукоприкладству со стороны сожителя. Ребенок как раз и стал основной причиной разлада в семье, поэтому гражданка решила сына продать", — сообщили в полиции.

    npu.gov.ua
    В Киевской области женщина хотела продать двухлетнего сына

    Так, оценив собственного ребенка в 35 тысяч долларов, злоумышленница начала искать клиентов. Найдя покупателя, женщина настояла на скорейшей продаже сына. При этом она хотела убедиться, что сына ей не вернут.

    Полицейские провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и задержали женщину в момент получения денег за сына.

    Напомним, ранее в Киеве был похищен маленький ребенок.

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