В Киеве нашли обезглавленный труп

КИЕВ, 23 окт — РИа Новости Украина. В Святошинском районе столицы на территории лесничества найдено мумифицированное тело человека.

Об этом "Обозреватель" узнал из собственных источников.

Тело обнаружено в воскресенье, 22 октября, в районе поселка Коцюбинское. Как стало известно, тело мужчины, личность которого пока не установлена, было без головы — ее обнаружили неподалеку.

Что стало причиной смерти мужчины, на данный момент не известно.

В пресс-службе ГУ Нацполиции в Киеве "Обозревателю" случай с обнаружением трупа подтвердили. "На данный момент проводятся необходимые экспертизы", — сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что во Львовской области нашли тело 21-летней девушки во рву на трассе "Киев-Чоп" у города Сколе.