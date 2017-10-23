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    Киев

    В Киеве нашли обезглавленный труп

    (обновлено: )49
    Тело мужчины без головы было обнаружено на территории лесничества в районе поселка Коцюбинское. Его личность устанавливается.
    На месте убийства мужчины в Киеве
    Полиция Киева, facebook

    КИЕВ, 23 окт — РИа Новости Украина. В Святошинском районе столицы на территории лесничества найдено мумифицированное тело человека.

    Сотрудники полиции в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Об этом "Обозреватель" узнал из собственных источников.

    Тело обнаружено в воскресенье, 22 октября, в районе поселка Коцюбинское. Как стало известно, тело мужчины, личность которого пока не установлена, было без головы — ее обнаружили неподалеку.

    Что стало причиной смерти мужчины, на данный момент не известно.

    В пресс-службе ГУ Нацполиции в Киеве "Обозревателю" случай с обнаружением трупа подтвердили. "На данный момент проводятся необходимые экспертизы", — сообщили в полиции.

    Ранее сообщалось, что во Львовской области нашли тело 21-летней девушки во рву на трассе "Киев-Чоп" у города Сколе.

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