В Кривом Роге нашли полуразложившийся труп мужчины

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Жители Кривого Рога сообщили о том, что в городской лесополосе обнаружено тело мужчины без признаков жизни, сообщает местное издание "Первый городской".
Как уточняется, в минувшую субботу, около 18:00 в Долгинцевское отделение полиции сообщили о том, что в посадке возле объездной дороги найдено тело мужчины без признаков жизни. Правоохранители прибыли на указанное место недалеко от моста на улице Кокчетавской. Стражи порядка среди деревьев обнаружили останки неизвестного.
Следов насильственной смерти полицейские не нашли. Тело мужчины разложилось больше, чем наполовину. По предварительной информации, криворожанин свёл счёты с жизнью ещё летом, поскольку на нём была лёгкая одежда. Тело мужчины отправили на экспертизу.
Ранее сообщалось, что во Львовской области нашли тело 21-летней девушки во рву на трассе "Киев-Чоп" у города Сколе.