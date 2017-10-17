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    В Кривом Роге нашли полуразложившийся труп мужчины

    (обновлено: )215
    Следов насильственной смерти полицейские не нашли. Тело мужчины разложилось больше, чем наполовину. По предварительной информации, криворожанин свёл счёты с жизнью ещё летом, поскольку на нём была лёгкая одежда.
    В Кривом Роге нашли полуразложившийся труп мужчины
    "Первый городской"

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Жители Кривого Рога сообщили о том, что в городской лесополосе обнаружено тело мужчины без признаков жизни, сообщает местное издание "Первый городской".

    Как уточняется, в минувшую субботу, около 18:00 в Долгинцевское отделение полиции сообщили о том, что в посадке возле объездной дороги найдено тело мужчины без признаков жизни. Правоохранители прибыли на указанное место недалеко от моста на улице Кокчетавской. Стражи порядка среди деревьев обнаружили останки неизвестного.

    "Первый городской"
    В Кривом Роге нашли полуразложившийся труп мужчины

    Следов насильственной смерти полицейские не нашли. Тело мужчины разложилось больше, чем наполовину. По предварительной информации, криворожанин свёл счёты с жизнью ещё летом, поскольку на нём была лёгкая одежда. Тело мужчины отправили на экспертизу.

    Ранее сообщалось, что во Львовской области нашли тело 21-летней девушки во рву на трассе "Киев-Чоп" у города Сколе.

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