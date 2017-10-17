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    Происшествия

    На трассе во Львовской области нашли труп пропавшей девушки (18+)

    (обновлено: )49304
    По предварительной информации погибшая - 21-летняя жительницы пгт. Верхнее Синевидное, которая пропала без вести вечером, 14 октября.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Во Львовской области нашли тело 21-летней девушки во рву на трассе "Киев-Чоп" у города Сколе.

    Об этом сообщает председатель ОО "Варта 1" Игорь Зинкевич.

    "16:45, при въезде в Сколе нашли тело мертвого человека. По неподтвержденной информации, 21-летняя жительницы пгт. Верхнее Синевидное, которая пропала без вести вечером, 14 октября. Пока детали неизвестны, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия", — говорится в сообщении.

    varta1.com.ua
    Тело погибшей девушки

    Накануне в Киеве среди белого дня у метро "Берестейская" нашли труп мужчины.  

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