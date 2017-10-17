На трассе во Львовской области нашли труп пропавшей девушки (18+)

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Во Львовской области нашли тело 21-летней девушки во рву на трассе "Киев-Чоп" у города Сколе.

Об этом сообщает председатель ОО "Варта 1" Игорь Зинкевич.

"16:45, при въезде в Сколе нашли тело мертвого человека. По неподтвержденной информации, 21-летняя жительницы пгт. Верхнее Синевидное, которая пропала без вести вечером, 14 октября. Пока детали неизвестны, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия", — говорится в сообщении.

varta1.com.ua Тело погибшей девушки

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