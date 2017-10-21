Обстановка у Рады: палатки на проезжей части, волынка и гитара

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Большинство протестующих у здания Верховной Рады переместили свои палатки в Мариинский парк, расположенный неподалеку от здания украинского парламента, передает корреспондент РИА Новости.

В палатках на проезжей части улицы Грушевского находятся в основном люди в камуфляжной форме с шевронами батальона "Донбасс" и "Айдар". Они сидят группами возле своих палаток и беседуют.

Рядом в палатках, расположенных в парке, собрались люди в основном в гражданской одежде. Несколько участников акции протеста организовали небольшое представление, они поют и играют на волынке и гитаре. Всего в палаточном городке находятся несколько сотен человек.

Обстановка в правительственном квартале в центре Киева спокойная.

В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Верховной Рады. В субботу внефракционный депутат Рады Юрий Деревянко заявил, что акция протеста разделилась на два сектора: военный и гражданский.