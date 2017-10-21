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    Общество

    В полиции рассказали, что происходит под Радой

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (226)

    (обновлено: )16101
    В полиции сообщили, что в субботу с утра у Рады спокойная, тысяча правоохранителей находятся на митинге, и где-то 250-300 человек находятся в палаточном городке
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Около 300 человек продолжают акцию протеста возле здания Верховной Рады в Киеве, обстановка на месте спокойная, сообщил в субботу начальник киевской полиции Андрей Крищенко.

    Семен Семенченко о провокаторах на акции протеста под Радой. Видео
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    Семенченко о провокаторах среди митингующих под Радой

    "Ситуация спокойная. Тысяча правоохранителей находятся (на митинге — ред.), и где-то 250-300 человек находятся в палаточном городке", — сказал Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

    Ранее сообщалось, что экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили также собирает вече под Радой в Киеве, однако его мероприятие запланировано на 12.00 воскресенья.

    Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

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    В результате столкновений в центре Киева пострадали несколько человек, в том числе двое правоохранителей. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.

    В четверг, 19 октября, активисты Общественного движения "Чесно", "Реанимационного пакета реформ", "Автомайдана", "Антикоррупционного штаба" и "Центра противодействия коррупции" заявили о прекращении участия в акции протеста под Верховной Радой. 

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