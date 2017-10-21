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    Киев

    Стала известна важная деталь о похитителе младенца в Киеве

    (обновлено: )562
    В Киеве ищут женщину, которая накануне похитила двухмесячного ребенка, которого отец оставил у детского сада в Оболонском районе.
    В Киеве из детского сада на Оболони украли двухмесячного ребенка
    facebook.com/Полиция Киева

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Женщина, которая выносила переноску с младенцем из детского сада в Киеве, носит дреды.

    Об этом сообщила режиссер Наталья Рекунова в facebook.

    "Женщина на фото запечатлена на камерах. Именно она выносила переноску. У женщины дреды. Дреды сам не заплетешь. Возможно, мастера (Киев и возможно, Вышгород) узнают в ней свою клиентку", — написала Наталья. 

    Наталья Рекунова, facebook.com
    Пост Наталии Рекуновой
    Кирилл Козлов, facebook
    Предполагаемая похитительница младенца в Киеве

    Ранее в сети писали, что младенца похитил мужчина.

    В Киеве в пятницу, 20 октября, из детского сада на Оболони похитили двухмесячного ребенка.

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