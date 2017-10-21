Стала известна важная деталь о похитителе младенца в Киеве

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Женщина, которая выносила переноску с младенцем из детского сада в Киеве, носит дреды.

Об этом сообщила режиссер Наталья Рекунова в facebook.

"Женщина на фото запечатлена на камерах. Именно она выносила переноску. У женщины дреды. Дреды сам не заплетешь. Возможно, мастера (Киев и возможно, Вышгород) узнают в ней свою клиентку", — написала Наталья.

Наталья Рекунова, facebook.com Пост Наталии Рекуновой

Кирилл Козлов, facebook Предполагаемая похитительница младенца в Киеве

Ранее в сети писали, что младенца похитил мужчина.

В Киеве в пятницу, 20 октября, из детского сада на Оболони похитили двухмесячного ребенка.