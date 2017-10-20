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    Киев

    На улицах Киева замечен автомобиль в стиле "Безумный Макс"

    (обновлено: )25210
    На его кузов нагромождено множество лже-турбин, скульптурных элементов, крыльев и прочих украшений. Кроме того на уровне фар основного света прикреплены розовые очки. А на капоте расположены жабры, оснащённые фарами.
    Автомобиль в Киеве в стиле Безумный Макс
    glavcom.ua

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. В Киеве появился необычный автомобиль, дизайн которого сильно напоминает авто из постапокалиптического боевика "Безумный Макс", сообщает "Главком".

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    Настолько смелый тюнинг покрывает польский Fiat 126. На его кузов нагромождено множество лже-турбин, скульптурных элементов, крыльев и прочих украшений. 

    glavcom.ua
    Автомобиль в Киеве в стиле "Безумный Макс"

    Кроме того на уровне фар основного света прикреплены розовые очки. А на капоте расположены жабры, оснащённые фарами.

    Напомним, в Сингапуре в объектив камеры видеорегистратора попало ДТП с "машиной-призраком". Кадры загадочного инцидента опубликованы в Facebook на странице ROADS.sg и быстро стали появляться на других ресурсах.

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