На улицах Киева замечен автомобиль в стиле "Безумный Макс"

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. В Киеве появился необычный автомобиль, дизайн которого сильно напоминает авто из постапокалиптического боевика "Безумный Макс", сообщает "Главком".

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Настолько смелый тюнинг покрывает польский Fiat 126. На его кузов нагромождено множество лже-турбин, скульптурных элементов, крыльев и прочих украшений.

glavcom.ua Автомобиль в Киеве в стиле "Безумный Макс"

Кроме того на уровне фар основного света прикреплены розовые очки. А на капоте расположены жабры, оснащённые фарами.

Напомним, в Сингапуре в объектив камеры видеорегистратора попало ДТП с "машиной-призраком". Кадры загадочного инцидента опубликованы в Facebook на странице ROADS.sg и быстро стали появляться на других ресурсах.