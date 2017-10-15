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15.10.201704:31
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    Фотоленты

    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера

    (обновлено: )29
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    paulfuentes_design
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    paulfuentes_design
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    paulfuentes_design
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    paulfuentes_design
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    paulfuentes_design
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    paulfuentes_design
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    paulfuentes_design
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    paulfuentes_design
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    paulfuentes_design
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    paulfuentes_design
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    paulfuentes_design
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    paulfuentes_design
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    paulfuentes_design
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    paulfuentes_design
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    paulfuentes_design
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    paulfuentes_design
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    paulfuentes_design
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    paulfuentes_design
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    paulfuentes_design
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    paulfuentes_design
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера
    paulfuentes_design

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    Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера

    В своих работах Пол Фуэнтес создает альтернативный мир, где NASA выпускает вино, леденцы растут из земли, а сланцы делают из лосося.

    "Я хочу, чтобы люди были счастливы, и перемешиваю в своих изображениях обычные предметы, еду и животных. Мир — такое увлекательное место; вам просто нужно напоминание", — говорит о своем творчестве мексиканский дизайнер.

    Смотрите также: Японский дизайнер издевается над современной массовой культурой

    Его композиции представляют собой сюрреалистические композиции с самыми нетривиальными сюжетами: море выплескивается из бокала, девушка отбивает кусок мяса топором из карточки Visa, а бананы растут с карандашными стержнями на концах.

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