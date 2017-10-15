Мир наизнанку, или Бытовой сюрреализм от мексиканского дизайнера

В своих работах Пол Фуэнтес создает альтернативный мир, где NASA выпускает вино, леденцы растут из земли, а сланцы делают из лосося.

"Я хочу, чтобы люди были счастливы, и перемешиваю в своих изображениях обычные предметы, еду и животных. Мир — такое увлекательное место; вам просто нужно напоминание", — говорит о своем творчестве мексиканский дизайнер.

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Его композиции представляют собой сюрреалистические композиции с самыми нетривиальными сюжетами: море выплескивается из бокала, девушка отбивает кусок мяса топором из карточки Visa, а бананы растут с карандашными стержнями на концах.