Французский дизайнер подала в суд на Питта и Джоли

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Дизайнер интерьеров из Франции подала в суд на американских актеров Бреда Питта и Анджелину Джоли после того, как бывшие муж и жена отказались признавать ее авторство в проекте по освещению их шато в Провансе, сообщает Guardian.

Дизайнер Одиль Судан (Odile Soudant) также заявила, что Питт и Джоли перестали оплачивать ее многомиллионные счета на реализацию проекта по освещению шато Мираваль, тем самым не позволяя компании дизайнера дальше работать над проектом.

В апреле парижский апелляционный суд постановил выплатить Судан 565 тысяч евро, 60 тысяч из которых причитались ей за принесение вреда репутации. В апреле Судан получила свои деньги, но сейчас она продолжает бороться за юридическое признание своего авторства в проекте, которое, по ее словам, было приписано одному из ее бывших подчиненных.

По словам Судан, она впервые поехала в Мираваль в 2010 году, чтобы встретиться с Питтом. Она отметила, что между ними не было подписано никакого контракта, но она каждый месяц выставляла счета компании Питта и Джоли. Дизайнер наняла 17 человек для реализации проекта.

Апелляционный суд постановил, что на протяжении долгого времени Питт не выплачивал денег Судан и ее фирме. В показаниях суду Судан заявила, что не знала, почему Питт прекратил платить ей. Она отметила, что он продолжал присылать ей сообщения, в которых утверждал, что ей необходимо закончить начатое.

Тем не менее, он не ответил на ее просьбы о выплатах, и впоследствии она была вынуждена закрыть свою фирму.