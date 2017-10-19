Авто из ниоткуда. Сеть всколыхнули кадры аварии с "машиной-призраком"

На записи видно, как во время разворота на перекрестке белый BMW врезается в серебристую легковушку, которая, как кажется, возникает из ниоткуда.

Ролик вызвал бурные дискуссии в сети. Большинство пользователей сочли, что оптическая иллюзия вызвана некорректной работой видеорегистратора.

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"Я в замешательстве. Я пересмотрел ролик несколько раз, но так и не понял, откуда взялась эта машина. Может быть, виновата камера?" — предположил Marcus Khaw.

"Забавно, я правда не вижу никакой машины. Очень странно", — написал Vicky Goh.

Некоторые утверждают, что на кадрах все же можно рассмотреть легковушку.

"Машина не возникает из ниоткуда. Она просто попала в слепую зону. Если присмотреться, можно заметить крышу этого авто перед тем, как BMW повернет вправо", — пояснил Joseph Lee.

Сам автор поста сравнил "машину-призрак" со знаменитой DeLorean из фильма "Назад в будущее", а несколько подписчиков сочли логичным тот факт, что путешественники во времени пользуются недорогими малолитражками.