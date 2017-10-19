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    Авто из ниоткуда. Сеть всколыхнули кадры аварии с "машиной-призраком"

    (обновлено: )106
    В Сингапуре в объектив камеры видеорегистратора попало ДТП с "машиной-призраком". Кадры загадочного инцидента опубликованы в Facebook на странице ROADS.sg и быстро стали появляться на других ресурсах.
    World News/Youtube

    На записи видно, как во время разворота на перекрестке белый BMW врезается в серебристую легковушку, которая, как кажется, возникает из ниоткуда.

    Ролик вызвал бурные дискуссии в сети. Большинство пользователей сочли, что оптическая иллюзия вызвана некорректной работой видеорегистратора.

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    "Я в замешательстве. Я пересмотрел ролик несколько раз, но так и не понял, откуда взялась эта машина. Может быть, виновата камера?" — предположил Marcus Khaw.

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    "Забавно, я правда не вижу никакой машины. Очень странно", — написал Vicky Goh.

    Некоторые утверждают, что на кадрах все же можно рассмотреть легковушку.

    "Машина не возникает из ниоткуда. Она просто попала в слепую зону. Если присмотреться, можно заметить крышу этого авто перед тем, как BMW повернет вправо", — пояснил Joseph Lee.

    Сам автор поста сравнил "машину-призрак" со знаменитой DeLorean из фильма "Назад в будущее", а несколько подписчиков сочли логичным тот факт, что путешественники во времени пользуются недорогими малолитражками.

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