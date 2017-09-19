наверх
19.09.201717:01
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве зафиксированы температурные рекорды

    (обновлено: )102
    По данным Центральной геофизической лаборатории, 18 сентября зафиксирована самая теплая ночь за последние 137 лет. Температура не опускалась ниже 18,6 градусов.
    Осень в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. В Киеве, 17 сентября, были установлены два температурных рекорда впервые с 1881 года.

    Ураган сносит крыши: видео стихии, которая движется из Румынии в Украину
    Канал brkPICTURES на youtube
    Разгул стихии. Кадры урагана, который движется из Румынии в Украину

    Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория. 

    Днем температура поднялась до +30,9, что на 2,4 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 1929 году.

    Среднесуточная температура достигла +21,7. Предыдущий рекорд в 1909 году на 0,1 градуса ниже.

    18 сентября, в понедельник, в Киеве зафиксирована самая теплая ночь за последние 137 лет. Температура не опускалась ниже 18,6 градусов, что на 2,4 градуса теплее ранее установленного рекорда.

    Ранее сообщалось, что непогода обесточила в Украине почти 500 населенных пунктов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит Петра Порошенко в США
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    Учения "запад-2017"
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Народный депутат Виктор Бондарь
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?