В Киеве зафиксированы температурные рекорды

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. В Киеве, 17 сентября, были установлены два температурных рекорда впервые с 1881 года.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Днем температура поднялась до +30,9, что на 2,4 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 1929 году.

Среднесуточная температура достигла +21,7. Предыдущий рекорд в 1909 году на 0,1 градуса ниже.

18 сентября, в понедельник, в Киеве зафиксирована самая теплая ночь за последние 137 лет. Температура не опускалась ниже 18,6 градусов, что на 2,4 градуса теплее ранее установленного рекорда.

Ранее сообщалось, что непогода обесточила в Украине почти 500 населенных пунктов.