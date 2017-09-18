В Киеве зять изрезал ножом тестя

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. В результате семейного конфликта 32-летний зять, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил тестя ножом в грудь, сообщает полиция Киева.

"Злоумышленник сообщил правоохранителям, что накануне он и его 56-летний тесть употребляли алкогольные напитки. После этого между ними возник словесный конфликт, в разгар которого его родственник схватил нож. Однако 32-летний зять взял его и ударил тестя. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Злоумышленника задержали патрульные, которые прибыли на вызов, его доставили в управление полиции", — сообщает полиция.

kyiv.npu.gov.ua На месте преступления

Событие зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, под Харьковом рабочий базы отдыха вонзил мужчине нож в шею.