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    Киев

    В Киеве зять изрезал ножом тестя

    (обновлено: )53
    Тесть и зять распивали вместе алкогольные напитки. Поножовщина началась после семейного конфликта. Пострадавший госпитализирован.
    Зять, пырнувший тестя ножом
    kyiv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. В результате семейного конфликта 32-летний зять, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил тестя ножом в грудь, сообщает полиция Киева.

    "Злоумышленник сообщил правоохранителям, что накануне он и его 56-летний тесть употребляли алкогольные напитки. После этого между ними возник словесный конфликт, в разгар которого его родственник схватил нож. Однако 32-летний зять взял его и ударил тестя. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Злоумышленника задержали патрульные, которые прибыли на вызов, его доставили в управление полиции", — сообщает полиция.

    kyiv.npu.gov.ua
    На месте преступления

    Событие зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

    Напомним, под Харьковом рабочий базы отдыха вонзил мужчине нож в шею.

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