Под Харьковом рабочий базы отдыха вонзил мужчине нож в шею

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. На базе отдыха в селе Бугаевка Волчанского района 49-летний мужчина пытался убить 32-летнего харьковчанина. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

Пострадавшего, жителя Харькова, доставили в реанимационное отделение Волчанской районной больницы. Состояние его здоровья тяжелое.

Как рассказал начальник Волчанского отдела полиции подполковник Игорь Зиненко, подозреваемый сознался в содеянном. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Досудебным расследованием установлено, что злоумышленник находился на территории базы, куда приехал на работу. По окончании работы он вместе с потерпевшим употреблял спиртные напитки. Неожиданно мужчина выхватил из своей сумки нож и нанес оппоненту удар в шею. Спасаясь, потерпевший стал убегать. Его увидели другие работники базы и вызвали медиков.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание санкции этой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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