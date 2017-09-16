наверх
16.09.201708:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Крещатик в Киеве закрыли для проезда до понедельника

    (обновлено: )1001
    Движение на главной улице Киева перекроют из-за празднования Праздника благодарения, который пройдет в это воскресенье с 10:00 до 17:00.
    Крещатик
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. С пятницы и до 6:00 18 сентября улица Крещатик в Киеве будет закрыта для проезда транспорта от ул. Б. Хмельницкого до ул. Михайловской, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

    В Нью-Йорке прошел парад в честь Дня Благодарения. Видео
    Видео RT на русском на Youtube
    Парад в честь Дня Благодарения в Нью-Йорке

    Движение ограничили в связи с подготовкой и проведением Праздника благодарения.

    Сообщается, что также с 00:00 17 сентября до 00:00 18 сентября ограничат движение по двум крайним правым полосам ул. Крещатик на участке от Бессарабской площади до ул. Богдана Хмельницкого в направлении движения к Европейской площади из-за необходимостью заезда участников мероприятия с ограниченными физическими возможностями.

    Сам праздник пройдет на Крещатике 17 сентября с 10:00 до 17:00. Его организатором выступает Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины. В программе мероприятия — богослужения, фестиваль социальных проектов, уличный кинотеатр, выступление Ника Вуйчича и концерт. 

    Напомним, в Киеве на минувших выходных — 9 и 10 сентября — перекрывали ряд центральных улиц.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Пожар в муниципальном детском лагере в Одессе. Видео
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе
    Петр Порошенко на форуме YES
    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
    Учения России и Белоруссии "Запад-2017"
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Взрыв в лондонском метро
    Европу атакуют: взрыв в Лондоне