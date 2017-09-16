Крещатик в Киеве закрыли для проезда до понедельника

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. С пятницы и до 6:00 18 сентября улица Крещатик в Киеве будет закрыта для проезда транспорта от ул. Б. Хмельницкого до ул. Михайловской, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Движение ограничили в связи с подготовкой и проведением Праздника благодарения.

Сообщается, что также с 00:00 17 сентября до 00:00 18 сентября ограничат движение по двум крайним правым полосам ул. Крещатик на участке от Бессарабской площади до ул. Богдана Хмельницкого в направлении движения к Европейской площади из-за необходимостью заезда участников мероприятия с ограниченными физическими возможностями.

Сам праздник пройдет на Крещатике 17 сентября с 10:00 до 17:00. Его организатором выступает Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины. В программе мероприятия — богослужения, фестиваль социальных проектов, уличный кинотеатр, выступление Ника Вуйчича и концерт.

Напомним, в Киеве на минувших выходных — 9 и 10 сентября — перекрывали ряд центральных улиц.