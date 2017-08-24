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    Киев

    Опубликован полный список улиц, которые перекроют в Киеве 24 августа

    Тема:

    День Независимости Украины. 26 лет спустя (46)

    (обновлено: )72
    Ряд улиц перекроют для проведения военного парада, для проведения фестиваля "Независимая и единая Украина" а также для "Забега в вышиванках" .
    Киев. Праздничные дни
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. В связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Независимости Украины 24 августа в Киеве перекроют некоторые улицы. Об этом сообщается в соответствующем распоряжении КГГА.

    Так, с 6:00 23 августа для подготовки и проведения церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины перекроют:

    Украина. День независимости
    Украинское фото
    День Независимости Украины: каждый год по новой традиции

        ул. Владимирскую — от ул. Рейтарской до ул. Большой Житомирской;
        пер. Георгиевский;
        пер. Рыльский;
        ул. Софийскую — от пер. Михайловского до ул. Владимирской;
        Софийскую площадь;
        Владимирский проезд;
        ул. Аллы Тарасовой;
        ул. Малую Житомирскую — от пер. Михайловского до Владимирского проезда.

    С 24:00 23 августа до 3:00 25 августа перекроют ул. И. Мазепы от ул. Московской до гостиницы "Салют" для проведения фестиваля "Независимая и единая Украина".

    С 6:00 24 августа для проведения военного парада перекроют:
        ул. Крещатик;
        Европейскую площадь;
        Бессарабскую площадь;
        ул. Тресвятительскую;
        ул. Костельную;
        Майдан Независимости;
        аллею Героев Небесной Сотни;
        ул. Институтскую — от ул. Ольгинской до ул. Шелковичной;
        ул. Ольгинскую;
        ул. Архитектора Городецкого;
        пл. И. Франко;
        ул. Заньковецкой;
        ул. Банковую;
        ул. Лютеранскую;
        ул. Круглоуниверситетсткую;
        бул. Т. Шевченко — от ул. Леонтовича до Бессарабской пл.;
        ул. Б. Хмельницкого — от ул. Пушкинской до ул. Крещатик;
        ул. Б. Гринченко — от ул. Прорезной до Майдана Независимости;
        Майдан Независимости;
        ул. Аллы Тарасовой;
        Владимирский проезд;
        ул. Владимирскую — от ул. Льва Толстого до ул. Б. Хмельницкого;
        ул. Льва Толстого — от ул. Владимирской до ул. Терещенковской;
        ул. Владимирскую — от ул. Рейтарской до ул. Большой Житомирской;
        пер. Георгиевский;
        пер. Рыльский;
        ул. Софийскую — от пер. Михайловского до ул. Владимирской;
        Софийскую площадь;
        Владимирский проезд;
        ул. Терещенковскую;
        ул. Репина;
        ул. Михайловскую;
        ул. Большую Васильковскую;
        пл. Льва Толстого.

    После парада 24 августа в центре Киева состоится "Марш непокоренных".

    Карта объезда на праздники в Киеве

    24 августа с 7:00 до 13:00 в связи с проведением "Забега в вышиванках" движение транспорта ограничат по такому маршруту:

    Русановская набережная — Русановский бульвар — Русановская набережная — Днепровская набережная —  (разворот возле Днепровской набережной, 16)  — Днепровская набережная — Русановская набережная — Русановский бульвар — Русановская набережная.

    Смотрите также: Флаг-гигант. Развертывание в Киеве самого большого в мире знамени Украины

    В этом году военный парад в центре столицы будет не таким помпезным, как в прошлом, – на Крещатик не будет выезжать военная техника, однако новейшие ее образцы будут выставлены для осмотра. Выставка военной техники и вооружения "Мощь непокоренных" будет работать с 22 по 27 августа от улицы Институтской до Европейской площади.

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