Опубликован полный список улиц, которые перекроют в Киеве 24 августа

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. В связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Независимости Украины 24 августа в Киеве перекроют некоторые улицы. Об этом сообщается в соответствующем распоряжении КГГА.
Так, с 6:00 23 августа для подготовки и проведения церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины перекроют:
ул. Владимирскую — от ул. Рейтарской до ул. Большой Житомирской;
пер. Георгиевский;
пер. Рыльский;
ул. Софийскую — от пер. Михайловского до ул. Владимирской;
Софийскую площадь;
Владимирский проезд;
ул. Аллы Тарасовой;
ул. Малую Житомирскую — от пер. Михайловского до Владимирского проезда.
С 24:00 23 августа до 3:00 25 августа перекроют ул. И. Мазепы от ул. Московской до гостиницы "Салют" для проведения фестиваля "Независимая и единая Украина".
С 6:00 24 августа для проведения военного парада перекроют:
ул. Крещатик;
Европейскую площадь;
Бессарабскую площадь;
ул. Тресвятительскую;
ул. Костельную;
Майдан Независимости;
аллею Героев Небесной Сотни;
ул. Институтскую — от ул. Ольгинской до ул. Шелковичной;
ул. Ольгинскую;
ул. Архитектора Городецкого;
пл. И. Франко;
ул. Заньковецкой;
ул. Банковую;
ул. Лютеранскую;
ул. Круглоуниверситетсткую;
бул. Т. Шевченко — от ул. Леонтовича до Бессарабской пл.;
ул. Б. Хмельницкого — от ул. Пушкинской до ул. Крещатик;
ул. Б. Гринченко — от ул. Прорезной до Майдана Независимости;
Майдан Независимости;
ул. Аллы Тарасовой;
Владимирский проезд;
ул. Владимирскую — от ул. Льва Толстого до ул. Б. Хмельницкого;
ул. Льва Толстого — от ул. Владимирской до ул. Терещенковской;
ул. Владимирскую — от ул. Рейтарской до ул. Большой Житомирской;
пер. Георгиевский;
пер. Рыльский;
ул. Софийскую — от пер. Михайловского до ул. Владимирской;
Софийскую площадь;
Владимирский проезд;
ул. Терещенковскую;
ул. Репина;
ул. Михайловскую;
ул. Большую Васильковскую;
пл. Льва Толстого.
После парада 24 августа в центре Киева состоится "Марш непокоренных".
24 августа с 7:00 до 13:00 в связи с проведением "Забега в вышиванках" движение транспорта ограничат по такому маршруту:
Русановская набережная — Русановский бульвар — Русановская набережная — Днепровская набережная — (разворот возле Днепровской набережной, 16) — Днепровская набережная — Русановская набережная — Русановский бульвар — Русановская набережная.
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В этом году военный парад в центре столицы будет не таким помпезным, как в прошлом, – на Крещатик не будет выезжать военная техника, однако новейшие ее образцы будут выставлены для осмотра. Выставка военной техники и вооружения "Мощь непокоренных" будет работать с 22 по 27 августа от улицы Институтской до Европейской площади.