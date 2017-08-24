Опубликован полный список улиц, которые перекроют в Киеве 24 августа

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. В связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Независимости Украины 24 августа в Киеве перекроют некоторые улицы. Об этом сообщается в соответствующем распоряжении КГГА.

Так, с 6:00 23 августа для подготовки и проведения церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины перекроют:

ул. Владимирскую — от ул. Рейтарской до ул. Большой Житомирской;

пер. Георгиевский;

пер. Рыльский;

ул. Софийскую — от пер. Михайловского до ул. Владимирской;

Софийскую площадь;

Владимирский проезд;

ул. Аллы Тарасовой;

ул. Малую Житомирскую — от пер. Михайловского до Владимирского проезда.

С 24:00 23 августа до 3:00 25 августа перекроют ул. И. Мазепы от ул. Московской до гостиницы "Салют" для проведения фестиваля "Независимая и единая Украина".

С 6:00 24 августа для проведения военного парада перекроют:

ул. Крещатик;

Европейскую площадь;

Бессарабскую площадь;

ул. Тресвятительскую;

ул. Костельную;

Майдан Независимости;

аллею Героев Небесной Сотни;

ул. Институтскую — от ул. Ольгинской до ул. Шелковичной;

ул. Ольгинскую;

ул. Архитектора Городецкого;

пл. И. Франко;

ул. Заньковецкой;

ул. Банковую;

ул. Лютеранскую;

ул. Круглоуниверситетсткую;

бул. Т. Шевченко — от ул. Леонтовича до Бессарабской пл.;

ул. Б. Хмельницкого — от ул. Пушкинской до ул. Крещатик;

ул. Б. Гринченко — от ул. Прорезной до Майдана Независимости;

Майдан Независимости;

ул. Аллы Тарасовой;

Владимирский проезд;

ул. Владимирскую — от ул. Льва Толстого до ул. Б. Хмельницкого;

ул. Льва Толстого — от ул. Владимирской до ул. Терещенковской;

ул. Владимирскую — от ул. Рейтарской до ул. Большой Житомирской;

пер. Георгиевский;

пер. Рыльский;

ул. Софийскую — от пер. Михайловского до ул. Владимирской;

Софийскую площадь;

Владимирский проезд;

ул. Терещенковскую;

ул. Репина;

ул. Михайловскую;

ул. Большую Васильковскую;

пл. Льва Толстого.

После парада 24 августа в центре Киева состоится "Марш непокоренных".

Карта объезда на праздники в Киеве

24 августа с 7:00 до 13:00 в связи с проведением "Забега в вышиванках" движение транспорта ограничат по такому маршруту:

Русановская набережная — Русановский бульвар — Русановская набережная — Днепровская набережная — (разворот возле Днепровской набережной, 16) — Днепровская набережная — Русановская набережная — Русановский бульвар — Русановская набережная.

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В этом году военный парад в центре столицы будет не таким помпезным, как в прошлом, – на Крещатик не будет выезжать военная техника, однако новейшие ее образцы будут выставлены для осмотра. Выставка военной техники и вооружения "Мощь непокоренных" будет работать с 22 по 27 августа от улицы Институтской до Европейской площади.