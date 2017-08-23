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    Киев

    В Киеве в среду перекрыли ряд улиц

    Тема:

    Киев готовится ко Дню Независимости Украины (21)

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    Среди прочего с 6:00 утра до окончания мероприятий во время церемонии торжественного поднятия государственного флага Украины возле здания Киевского городского совета будет перекрыта ул. Крещатик.
    Вид на Киев
    РИА Новости Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. В среду, 23 августа, в Киеве перекрыли ряд улиц в центре города из-за празднования Дня флага, сообщает пресс-служба КГГА.

    Так, с 6:00 до окончания мероприятий во время церемонии торжественного поднятия государственного флага Украины возле здания Киевского городского совета будет перекрыта ул. Крещатик (на участке от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной).

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Также с 6:00 утра до окончания мероприятий останутся перекрытыми:

    ул. Владимирская от ул. Рейтарской до ул. Большой Житомирской;

    переулок Георгиевский;

    переулок Рыльский;

    ул. Софиевская от Михайловского переулка до ул. Владимирской;

    Софийская площадь;

    Владимирский проезд;

    ул. Аллы Тарасовой;

    ул. Малая Житомирская от Михайловского переулка до Владимирского проезда.

    Как сообщалось ранее, из-за празднования Дня Независимости с 22 до 24 августа перекрыта улица Крещатик.

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