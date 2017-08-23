В Киеве в среду перекрыли ряд улиц

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. В среду, 23 августа, в Киеве перекрыли ряд улиц в центре города из-за празднования Дня флага, сообщает пресс-служба КГГА.
Так, с 6:00 до окончания мероприятий во время церемонии торжественного поднятия государственного флага Украины возле здания Киевского городского совета будет перекрыта ул. Крещатик (на участке от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной).
Также с 6:00 утра до окончания мероприятий останутся перекрытыми:
ул. Владимирская от ул. Рейтарской до ул. Большой Житомирской;
переулок Георгиевский;
переулок Рыльский;
ул. Софиевская от Михайловского переулка до ул. Владимирской;
Софийская площадь;
Владимирский проезд;
ул. Аллы Тарасовой;
ул. Малая Житомирская от Михайловского переулка до Владимирского проезда.
Как сообщалось ранее, из-за празднования Дня Независимости с 22 до 24 августа перекрыта улица Крещатик.