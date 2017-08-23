В Киеве в среду перекрыли ряд улиц

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. В среду, 23 августа, в Киеве перекрыли ряд улиц в центре города из-за празднования Дня флага, сообщает пресс-служба КГГА.

Так, с 6:00 до окончания мероприятий во время церемонии торжественного поднятия государственного флага Украины возле здания Киевского городского совета будет перекрыта ул. Крещатик (на участке от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной).

Также с 6:00 утра до окончания мероприятий останутся перекрытыми:

ул. Владимирская от ул. Рейтарской до ул. Большой Житомирской;

переулок Георгиевский;

переулок Рыльский;

ул. Софиевская от Михайловского переулка до ул. Владимирской;

Софийская площадь;

Владимирский проезд;

ул. Аллы Тарасовой;

ул. Малая Житомирская от Михайловского переулка до Владимирского проезда.

Как сообщалось ранее, из-за празднования Дня Независимости с 22 до 24 августа перекрыта улица Крещатик.