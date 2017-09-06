наверх
06.09.201710:55
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    "Киевводоканал" поднимет тарифы на холодную воду

    Тема:

    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (675)

    (обновлено: )15930
    Согласно данным, подорожание пройдет в связи со стоимостью электроэнергии, горюче-смазочных материалов, реагентов, а также изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств и повышением зарплаты.
    Водопроводный кран
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. С 2018 года Акционерная компания "Киевводоканал" планирует поднять тарифы на холодную воду и водоотведение. По информации пресс-службы предприятия, подорожание связано с "стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, реагентов, а также изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств и повышением заработной платы".

    Беспорядки в Индии
    MnshaP / Twitter
    Беспорядки в Индии: сектанты, водометы и десятки погибших

    Согласно протоколу Открытого обсуждения о необходимости пересмотра указанных тарифов, цены на холодную воду и водоотведение будут выглядеть так:

    9,47 грн — за 1 куб.м. холодного водоснабжения;
    8,99 грн — за 1 куб.м. — водоотведения.

    На сегодняшний день за централизованное водоснабжение киевляне платят 7,59 грн, за водоотведение — 6,61 грн.

    В начале сентября сообщалось, что в нескольких районах Киева полностью отключат воду.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Шурма
    Горячая осень 2017: новый политсезон
    Президент РФ Владимир Путин
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Игровой момент матча отбора ЧМ-2018 между сборными Украины и Исландии по футболу, сентябрь-2016
    Исландия - Украина: пан или пропал
    В Киеве с фасада магазина стерли граффити времен Евромайдана
    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"