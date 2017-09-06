"Киевводоканал" поднимет тарифы на холодную воду

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. С 2018 года Акционерная компания "Киевводоканал" планирует поднять тарифы на холодную воду и водоотведение. По информации пресс-службы предприятия, подорожание связано с "стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, реагентов, а также изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств и повышением заработной платы".

Согласно протоколу Открытого обсуждения о необходимости пересмотра указанных тарифов, цены на холодную воду и водоотведение будут выглядеть так:

9,47 грн — за 1 куб.м. холодного водоснабжения;

8,99 грн — за 1 куб.м. — водоотведения.

На сегодняшний день за централизованное водоснабжение киевляне платят 7,59 грн, за водоотведение — 6,61 грн.

В начале сентября сообщалось, что в нескольких районах Киева полностью отключат воду.