В одной из пиццерий в Киеве надругались над флагом Украины

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Один из посетителей пиццерии Pizza Veterano в Киеве надругался над государственным флагом, сообщил основатель заведения Леонид Остальцев.

"Это "недоразумение" сидело у нас два часа. Ело пиццу, пило пиво. Все как все. Но есть одно отличие. Он сидел в углу и, как мы увидели по камерам, ногами тер государственный флаг. И делал другие неправильные вещи… Заметив под столом флаг, который выглядел как тряпка, официант подобрал его, и дальше уже мы начали смотреть камеры", — написал Остальцев на своей странице в Facebook.

Facebook Леонида Остальцева В киевской пиццерии надругались над флагом Украины

Когда персонал начал смотреть записи камер видеонаблюдения, посетитель уже ушел.

"Он был одет во все патриотическое, улыбался, ел, пил, оставил хорошие чаевые, но во время этого всего под его ногами был флаг. Флаг, который он сам и принес", — уточнил Остальцев.

Ранее сообщалось, что в Киеве надругались над флагом столицы.