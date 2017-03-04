наверх
04.03.201719:15
Курсы валют НБУ
  • EUR28.48- 0.15
  • USD27.09- 0.09
Рубрики
Ещё
    Общество

    Тысячи женщин и девочек стали жертвами надругательств в Донбассе - фонд ООН

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (222)

    (обновлено: )19621
    Согласно информации, высокая концентрация военных групп, потоки оружия, слабость правоохранительных органов и безнаказанность преступников привели к росту насилия в отношении женщин и девушек-подростков.
    Доллары США, купюры
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Тысячи женщин и девочек, проживающих в Донбассе, стали жертвами надругательств, в том числе сексуальных. Мобильные бригады ООН помогают им справиться с физическими и психологическими травмами, а также принимают все меры для предотвращения подобных злодеяний. Однако из-за нехватки финансирования менее чем через месяц пострадавшие могут лишиться социально-психологической и медицинской помощи.

    Флаг США
    GABRIELLE LURIE / AFP
    Госдеп жестко раскритиковал РФ, Украину, ситуацию в Крыму и Донбассе

    Об этом предупреждают в Фонде ООН по народонаселению (ЮНФПА). Для продолжения этой работы в Украине Фонду необходимо собрать 3,3 млн долларов. 

    Эти средства будут использованы не только для организации мобильных бригад, но и для создания приютов для пострадавших от насилия, обеспечения доступа женщин и девочек-подростков к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья, сообщает.

    В ЮНФПА отмечают, что на востоке Украины, особенно вдоль линии разграничения, участились случаи насилия на гендерной почве.

    "Высокая концентрация военных и военизированных групп, потоки оружия, слабость правоохранительных органов и безнаказанность преступников – все это привело к росту опасности насилия в отношении женщин и девушек-подростков", — говорится в пресс-релизе ЮНФПА.

    Ранее сообщалось, что управление киевской полиции в Днепровском районе расследует уголовное дело о возможной растрате должностными лицами Минсоцполитики и Украинского фонда социальных инвестиций около 5 миллионов гривен, выделенных Украине правительством Германии на восстановление социальной инфраструктуры в местах расселения переселенцев из Донбасса.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров. Архивное фото
    Дело Насирова: заказ или настоящее расследование?
    Авария на шахте "Степная" во Львовской области
    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    Кабинет министров Украины
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа