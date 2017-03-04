Тысячи женщин и девочек стали жертвами надругательств в Донбассе - фонд ООН

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Тысячи женщин и девочек, проживающих в Донбассе, стали жертвами надругательств, в том числе сексуальных. Мобильные бригады ООН помогают им справиться с физическими и психологическими травмами, а также принимают все меры для предотвращения подобных злодеяний. Однако из-за нехватки финансирования менее чем через месяц пострадавшие могут лишиться социально-психологической и медицинской помощи.

Об этом предупреждают в Фонде ООН по народонаселению (ЮНФПА). Для продолжения этой работы в Украине Фонду необходимо собрать 3,3 млн долларов.

Эти средства будут использованы не только для организации мобильных бригад, но и для создания приютов для пострадавших от насилия, обеспечения доступа женщин и девочек-подростков к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья, сообщает.

В ЮНФПА отмечают, что на востоке Украины, особенно вдоль линии разграничения, участились случаи насилия на гендерной почве.

"Высокая концентрация военных и военизированных групп, потоки оружия, слабость правоохранительных органов и безнаказанность преступников – все это привело к росту опасности насилия в отношении женщин и девушек-подростков", — говорится в пресс-релизе ЮНФПА.

Ранее сообщалось, что управление киевской полиции в Днепровском районе расследует уголовное дело о возможной растрате должностными лицами Минсоцполитики и Украинского фонда социальных инвестиций около 5 миллионов гривен, выделенных Украине правительством Германии на восстановление социальной инфраструктуры в местах расселения переселенцев из Донбасса.