В Киеве надругались над флагом столицы

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Неизвестные надругались над флагом Киева, на котором изображен Архангел Михаил, сообщает ветеран АТО Леонид Остальцев.

"Так началось утро (28 мая — Ред.) в пиццерии (Pizza Veterano бойцов АТО — Ред.). Я поломаю ноги, челюсть и руки, если узнаю, кто это сделал. Ну а поскольку бухают у нас в нескольких заведениях рядом, то их обяжем следить за государственным символом", — написал он на своей странице в Facebook.

Остальцев разместил фото, на котором видно, что сломан флагшток с флагом.

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Ранее неизвестные облили красной краской памятную доску командиру корпуса Сечевых Стрельцов, создателю Организации украинских националистов (ОУН), идеологу украинского национализма Евгению Коновальцу в Боярке под Киевом. Ее уже отмыли, ведется поиск хулиганов.