наверх
29.05.201711:16
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве надругались над флагом столицы

    (обновлено: )34002
    Инцидент произошел на здании, в котором размещена пиццерия бойцов АТО. Один из ветеранов разместил фото, на нем видно, что сломан флагшток с флагом, на котором изображен Архангел Михаил.
    В Киеве надругались над флагом столицы на пиццерии
    facebook.com/diliriya

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Неизвестные надругались над флагом Киева, на котором изображен Архангел Михаил, сообщает ветеран АТО Леонид Остальцев.

    "Так началось утро (28 мая — Ред.) в пиццерии (Pizza Veterano бойцов АТО — Ред.). Я поломаю ноги, челюсть и руки, если узнаю, кто это сделал. Ну а поскольку бухают у нас в нескольких заведениях рядом, то их обяжем следить за государственным символом", — написал он на своей странице в Facebook. 

    Остальцев разместил фото, на котором видно, что сломан флагшток с флагом.

    Смотрите также: Вандализм по-киевски. Памятник генералу Ватутину облили краской

    Ранее неизвестные облили красной краской памятную доску командиру корпуса Сечевых Стрельцов, создателю Организации украинских националистов (ОУН), идеологу украинского национализма Евгению Коновальцу в Боярке под Киевом. Ее уже отмыли, ведется поиск хулиганов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Последствия обстрела Красногоровки
    АТО в Донбассе: обстрел Красногоровки, пожар в школе
    Машина полицейских. Архивное фото
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 на Сицилии: итоги