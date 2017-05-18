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    Общество

    Под Одессой надругались над стендом с фотографиями Небесной сотни

    (обновлено: )16030
    Инцидент произошел в Подольске. Местный житель обнаружил, что в сквере Славы на земле лежит плакат с изображением героев Небесной сотни. Коммунальные службы города занимаются ремонтом поврежденной конструкции.
    Сорванный стенд героям Небесной сотни в Подольске Одесской области
    ГУ НП в Одесской области

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Неизвестные надругались над стендом с фотографиями героев Небесной сотни в Подольске Одесской области, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в регионе.

    Информация об инциденте поступила правоохранителям 17 мая. По данным полиции, на земле находился пластиковый плакат с изображением героев Небесной сотни, на нем были механические повреждения. 

    "В дежурную часть Подольского отдела полиции позвонил местный житель, который сообщил, что в сквере Славы на земле лежит плакат с изображением героев Небесной сотни. (…) При осмотре места происшествия было установлено, что памятные знаки участникам АТО, погибшим при исполнении служебных обязанностей милиционерам, ликвидаторам аварии на ЧАЭС и воинам-афганцам, которые расположены в данном сквере, никаких повреждений не имеют", — сказано в сообщении.

    ГУ НП в Одесской области
    Сорванный стенд героям Небесной сотни в Подольске Одесской области

    Коммунальные службы города занимаются ремонтом поврежденной конструкции.

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    Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований  по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

    Ранее в центре Полтавы неизвестные облили зажигательной смесью и подожгли две стелы погибшим бойцам АТО и героям Небесной сотни.

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