Туроператор обещает вернуть деньги клиентам, авиарейсы которых отменили

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Крупный украинский туроператор IdrisKa Tour обещает вернуть деньги оставшимся в аэропорту Киева пассажирам, рейсы которых были отменены, сообщается на сайте Тurprofi.

Ранее сообщалось, что около 100 туристов не могут вылететь из аэропорта "Жуляны" в Киеве из-за того, что IdrisKa Tour не заплатил авиакомпании за рейсы. В киевском аэропорту подтвердили, что это резонансный случай и раньше такого не было. Рейсы действительно не были оплачены, поэтому были сняты.

"Мы говорили с руководством о том, что туристам нужно вернуть деньги. Для этого клиенты должны подать официальное заявление. И в течение 14 рабочих дней деньги должны быть им возвращены", — цитирует издание слова маркетинг-директора IdrisKa Tour Артура Любича.

Он отметил, что офис в данный момент закрыт, и сообщил, что репутация туроператора серьезно пострадала — восстановить ее в глазах турагентов будет очень сложно. Как отмечается, по неофициальным данным, туроператор должен деньги также нескольким агентским сетям.

По данным на сайте туроператора, IdrisKa tour работает на туристическом рынке Украины с 2006 года и занимает одну из лидирующих позиций по следующим направлениям: Турция, Испания, Андорра, Португалия.

Ранее сообщалось, что полсотни отдыхающих, купивших тур в Македонию, Черногорию и Хорватию, застряли в Одесской области неподалеку от границы с Румынией. Люди рассказали, что по дороге их автобус несколько раз ломался, а в Измаиле водитель высадил на обочину пассажиров, среди которых десять детей, и, по его словам, поехал чинить транспорт, но к ночи так и не вернулся.