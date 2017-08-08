По дороге в ЕС. В Измаиле водитель автобуса бросил украинских туристов

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Полсотни отдыхающих, купивших тур в Македонию, Черногорию и Хорватию, застряли в Одесской области неподалеку от границы с Румынией, сообщает ТСН.

Люди рассказали, что по дороге их автобус несколько раз ломался, а в Измаиле водитель высадил на обочину пассажиров, среди которых десять детей, и, по его словам, поехал чинить транспорт, но к ночи так и не вернулся.

Туристы, которые являются жителями Днепра, Николаева, Запорожья и Одессы, также сообщили, что туроператор, офис которого расположен в Днепре, на их звонки не отвечает. Ночлег им пришлось искать самостоятельно.

Напомним, ранее рейсовый автобус Neoplan 516 сообщением "Львов-Будапешт-Вена" столкнулся с микроавтобусом Citroen Jumpy в селе Нагорное Львовской области, в результате инцидента погиб 56-летней водитель Citroen.