наверх
08.08.201713:29
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    По дороге в ЕС. В Измаиле водитель автобуса бросил украинских туристов

    (обновлено: )303
    Туристы рассказали, что по дороге их автобус несколько раз ломался, а в Измаиле водитель высадил на обочину пассажиров, среди которых десять детей, и, по его словам, поехал чинить транспорт, но к ночи так и не вернулся.
    Мигранты проходят мимо флага ЕС
    REUTERS Dominic Ebenbichler

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Полсотни отдыхающих, купивших тур в Македонию, Черногорию и Хорватию, застряли в Одесской области неподалеку от границы с Румынией, сообщает ТСН.

    Пожар в турецком отеле
    fmedya.com
    Пожар в турецком отеле: массовая эвакуация туристов

    Люди рассказали, что по дороге их автобус несколько раз ломался, а в Измаиле водитель высадил на обочину пассажиров, среди которых десять детей, и, по его словам, поехал чинить транспорт, но к ночи так и не вернулся.

    Туристы, которые являются жителями Днепра, Николаева, Запорожья и Одессы, также сообщили, что туроператор, офис которого расположен в Днепре, на их звонки не отвечает. Ночлег им пришлось искать самостоятельно.

    Напомним, ранее рейсовый автобус Neoplan 516 сообщением "Львов-Будапешт-Вена" столкнулся с микроавтобусом Citroen Jumpy в селе Нагорное Львовской области, в результате инцидента погиб 56-летней водитель Citroen.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Повседневная жизнь
    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Граната. Архивное фото
    Рост криминала. Взрыв в Измаиле
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого