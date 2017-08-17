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17.08.201715:34
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    Киев

    Угрожавший прыгнуть из гостиницы в центре Киева мужчина перелез на балкон

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    Мужчину, который представился Тимуром Кирилловым, уговорила и помогла ему перелезть на балкон девушка, которая вела переговоры. Ранее полиция оцепила территорию перед входом в отель.
    Мужчина угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы Крещатик в центре Киева
    УНИАН

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Мужчину по имени Тимур Кириллов, который угрожал прыгнуть с защитной сетки на третьем этаже гостиницы "Крещатик", уговорили перелезть на балкон, передает корреспондент УНИАН.

    Смотрите также: Чрезвычайное происшествие с мужчиной в киевской гостинице "Крещатик"

    Сообщается, что Кириллова уговорила и помогла ему перелезть на балкон девушка, которая вела переговоры.

    Ранее в СМИ появились фотографии мужчины, который угрожает выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы "Крещатик". Сообщалось, что мужчина является россиянином (по другим данным, он является гражданином Канады и Украины) и требует встречи с генконсулом РФ. Он периодически курит и общается с работниками отеля.

    Полиция оцепила территорию перед входом в отель. Также на месте происшествия дежурит карета скорой помощи.

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