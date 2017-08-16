В Киеве уходивший от погони BMW разгромил несколько авто

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. В Киеве на проспекте С. Бандеры в среду, 16 августа, произошло масштабное ДТП, информирует dtp.kiev.ua.

Сообщается, что напротив ТЦ "Плазма", на повороте на ул. Йорданскую, столкнулись сразу несколько автомобилей.

facebook.com/dtp.kiev.ua В Киеве на проспекте С. Бандеры произошло масштабное ДТП

"Предварительно, водитель BMW скрывался от погони, резко повернул с проспекта на Йорданскую и совершил столкновение с кроссовером КИА. Попутно в аварии пострадали Skoda и Mitsubishi. Водитель BMW был задержан с применением специальных средств. На месте работает несколько автомобилей полиции. Подробности уточняются", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на трассе Мариуполь — Мелекино в в 500 метрах от блокпоста на с. Мелекино произошло дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей.