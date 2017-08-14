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    Киев

    В Киеве хирурги провели уникальную операцию на мозге

    (обновлено: )225
    В операции были соединены сразу три технологии - эндоскопия, компьютерная навигация и лазер, чтобы убрать опухоль. Пациент чувствует себя замечательно.
    Операционная
    DOMINIQUE FAGET / AFP

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Специалисты Киевского института нейрохирургии имени Ромоданова провели уникальную операцию по удалению опухоли на мозге.

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    Операция была проведена по особым технологиям, впервые в мире примененным именно украинскими врачами.

    "Хирурги начали с создания компьютерной модели опухоли, чтобы видеть, где она находится и к каким частям мозга прикасается. Такая модель – как навигационная карта для компьютерной системы и врача. Она с точностью до полмиллиметра позволяет бороться с опухолью. А вот для самой борьбы избрали необычный метод. До этого его не применяли даже в мире(…)  В одной операции соединили сразу три технологии: эндоскопию, то есть трубку, которая дает возможность добраться к самым сложным зонам; компьютерную навигацию; лазер, чтобы убрать опухоль", — сообщает ТСН.

    Такие технологии ранее не совмещал ни один хирург в мире. Пациент чувствует себя хорошо и его уже перевезли в общую палату из реанимации.

    Ранее сообщалось, что украинцы создали новый вид сердечного клапана из высокопрочного нитинола, который позволит сделать операции в десятки раз дешевле. Изготовлением нитиноловых клапанов занимаются специалисты Института металлофизики им Курдюмова.

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