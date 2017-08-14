В Киеве хирурги провели уникальную операцию на мозге

DOMINIQUE FAGET / AFP

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Специалисты Киевского института нейрохирургии имени Ромоданова провели уникальную операцию по удалению опухоли на мозге.

Операция была проведена по особым технологиям, впервые в мире примененным именно украинскими врачами.

"Хирурги начали с создания компьютерной модели опухоли, чтобы видеть, где она находится и к каким частям мозга прикасается. Такая модель – как навигационная карта для компьютерной системы и врача. Она с точностью до полмиллиметра позволяет бороться с опухолью. А вот для самой борьбы избрали необычный метод. До этого его не применяли даже в мире(…) В одной операции соединили сразу три технологии: эндоскопию, то есть трубку, которая дает возможность добраться к самым сложным зонам; компьютерную навигацию; лазер, чтобы убрать опухоль", — сообщает ТСН.

Такие технологии ранее не совмещал ни один хирург в мире. Пациент чувствует себя хорошо и его уже перевезли в общую палату из реанимации.

Ранее сообщалось, что украинцы создали новый вид сердечного клапана из высокопрочного нитинола, который позволит сделать операции в десятки раз дешевле. Изготовлением нитиноловых клапанов занимаются специалисты Института металлофизики им Курдюмова.