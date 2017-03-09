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    Общество

    В Киеве хирурги пришили мужчине часть лица

    (обновлено: )35
    Травму мужчина получил в начале года, но где именно и при каких обстоятельствах, якобы не помнит. У него частично не было кожи на голове, даже был виден череп, отсутствовали глаз и ухо.
    Операция на сердце. Архивное фото
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Хирурги Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова в Киеве провели уникальную операцию на лице, пересадив часть кожи мужчине, который получил сильный ожог и потерял большую часть лица. Об этом сообщает "Сегодня".

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    Пациента направили в Киев из Сум. Травму он получил в начале года, но где именно и при каких обстоятельствах, якобы не помнит. У него частично не было кожи на голове, даже был виден череп, отсутствовали глаз и ухо. В Сумах медики пытались ему закрыть кожей травмированную часть разными методами, но для этого нужно было длительное время, потому все же решили не рисковать и перенаправить в киевский институт Шалимова.
    В столичном медучреждении рассказали, что такая операция проводилась впервые в Украине, была достаточно сложной и рискованной, однако прошла успешно. Ее сделали больше недели назад и сейчас пациент чувствует себя нормально, может самостоятельно передвигаться и даже нормально питаться.

    Известно, что для пересадки взяли часть кожи (вместе с подкожной клетчаткой и мышцами. — Авт.) с боковой части туловища пациента размером 30 на 20 см. Вместо изъятого участка у него теперь искусственная кожа. К операции привлекали также челюстно-лицевых хирургов, которые, убрав несколько зубов, поставили челюсть так, чтобы пациенту было легко ею двигать.

    Врачи рассказали, что операция была жизненно необходима, поскольку такая травма на голове 48-летнего мужчины могла привести к летальному исходу из-за инфекций.

    Ранее сообщалось, что Андрей Слусарчук, известный как Доктор Пи, вышел на свободу.

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