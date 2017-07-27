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    Киев

    Кличко нецензурно прокомментировал снос рынка "Лесной"

    (обновлено: )108601
    Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, скоро в столице вместо МАФов будут построены торговые центры, как во всех цивилизованных странах.
    Виталий Кличко
    Пресс-служба КГГА

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко в нецензурных выражениях прокомментировал снос рынка на Лесном массиве.

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    УНИАН
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    "Я был на Лесной. Ну, эээ, извините, пожалуйста, рынком это назвать тяжело, потому что это – срань господня, что там происходило", – сказал Кличко.

    Кличко отметил, что со временем в Киеве будут торговые центры, как во всех цивилизованных странах.

    "То, в каком состоянии сейчас находится Киев, это не город-базар, не город МАФов. Нам нужно МАФы потихоньку убирать", – добавил мэр и посоветовал торговцам брать в аренду первые этажи зданий, а МАФы же он назвал "мафией", которая работает неофициально и не платит городу.

    Комментарий Виталия Кличко можно посмотреть здесь. Содержит нецензурную лексику.

    Ранее сообщалось, что в ночь на 25 июля в Киеве по улице Киото снесли рынок возле метро "Лесная". МАФы уничтожили с помощью бульдозеров.

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