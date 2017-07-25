Смели бульдозерами: кадры с места разгрома рынка у метро "Лесная"

В ночь на 25 июля в Киеве по улице Киото снесли рынок возле метро "Лесная". МАФы уничтожили с помощью бульдозеров, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам владельцев разрушенных точек, рынок уничтожали без предупреждения, непосредственно разгромом занимались около 500 вооруженных людей в масках.

Очевидцы сообщили, что напавшие люди вели себя грубо, нецензурно оскорбляли продавцов и хозяев точек, держали персонал за руки, чтобы беспрепятственно вынести товар. Также сообщается, что никаких оснований для разгрома рынка не называлось и документов не предъявлялось.

"Повыносили в автобусы, что могли. Потом заехали два бульдозера, выломали ворота, и чтобы скрыть следы, побили магазины", — рассказала директор одной из точек.

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