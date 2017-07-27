наверх
27.07.201704:30
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Кличко приехал к протестующим, перекрывшим движение в Дарницком районе

    (обновлено: )10021
    Виталий Кличко на встрече призвал протестующих не нарушать общественный порядок, а также сообщил, что в КГГА знают о проблеме со строительством АЗС на Ревуцкого.
    Виталий Кличко на встрече с протестующими на Дарнице
    Facebook Vladislav Bondarenko

    КИЕВ, 27 июл — РАИ Новости Украина. Мэр Киева Владимир Кличко прибыл к гражданам, протестующим против строительства АЗС на пересечении улиц Ревуцкого и Анны Ахматовой в Дарницком районе столицы.

    Новиков о незаконном строительстве АЗС на улице Ревуцкого в Киеве. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Киевляне vs застройки: депутат о незаконной заправке и "помаранчевой" мафии

    Ранее сообщалось, что несколько сотен людей перекрыли движение по Ревуцкого и начали устанавливать палатки.

    Читайте также: Активист, выходи на разборки. Избиение как элемент дискуссии

    "Община Дарницы заставила своей консолидацией приехать на проблемный объект (незаконное строительство АЗС) Виталия Владимировича Кличко. Он увидел не десяток проплаченных людей, а сотни возмущенных местных жителей", — написал один из активистов Владислав Бондаренко на своей странице в Facebook

    Он не сообщил, чем закончились переговоры городского головы с протестующими, однако разместил короткое видео встречи. 

    Кличко на встрече призвал протестующих не нарушать общественный порядок, а также сообщил, что в КГГА знают о проблеме со строительством АЗС на Ревуцкого. Мэр также проинформировал о ситуации в связи со взрывом в жилом доме в Голосеевском районе. 

    Как сообщалось, по мнению активистов, строительство АЗС на улице Ревуцкого негативно повлияет на экологию Дарницкого района в целом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Стрельба в Днепре
    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре
    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили в Одессе
    Исход генацвале: Саакашвили лишили гражданства
    Здание Конгресса США. Архивное фото
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Скорая помощь в Киеве. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?