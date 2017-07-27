Кличко приехал к протестующим, перекрывшим движение в Дарницком районе

КИЕВ, 27 июл — РАИ Новости Украина. Мэр Киева Владимир Кличко прибыл к гражданам, протестующим против строительства АЗС на пересечении улиц Ревуцкого и Анны Ахматовой в Дарницком районе столицы.

Ранее сообщалось, что несколько сотен людей перекрыли движение по Ревуцкого и начали устанавливать палатки.

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"Община Дарницы заставила своей консолидацией приехать на проблемный объект (незаконное строительство АЗС) Виталия Владимировича Кличко. Он увидел не десяток проплаченных людей, а сотни возмущенных местных жителей", — написал один из активистов Владислав Бондаренко на своей странице в Facebook.

Он не сообщил, чем закончились переговоры городского головы с протестующими, однако разместил короткое видео встречи.

Кличко на встрече призвал протестующих не нарушать общественный порядок, а также сообщил, что в КГГА знают о проблеме со строительством АЗС на Ревуцкого. Мэр также проинформировал о ситуации в связи со взрывом в жилом доме в Голосеевском районе.

Как сообщалось, по мнению активистов, строительство АЗС на улице Ревуцкого негативно повлияет на экологию Дарницкого района в целом.