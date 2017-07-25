Тренировка с мэром Кличко продана на аукционе почти за 150 тыс грн

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Спортивная тренировка с мэром Киева Виталием Кличко продана на благотворительных торгах на электронной площадке государственных публичных закупок ProZorro за 150 тысяч гривен (более 5,7 тысячи долларов), сообщается во вторник на сайте госзакупок.

Ранее в описании лота сообщалось, что все средства, полученные за этот лот, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии.

На странице государственного проекта ProZorro отмечается, что аукцион по лоту "Тренировка с мэром Киева Виталием Кличко" завершился 25 июля. Победителем стал некий Михаил Булыгин, который приобрел тренировку за 150 тысяч гривен (более 5,7 тысячи долларов). Дополнительная информация о победителе не сообщается.

"Я рад, что в аукционе на Prozorro определился победитель, с которым я с удовольствием поделюсь секретами спортивной тренировки. Уверен, это будет интересно и полезно. Очень хорошо, когда успешно воплощаются социальные инициативы и благотворительные акции, которые помогают спасать и менять жизни людей", — написал Кличко на своей странице в Facebook. По условиям аукциона, тренировка должна состояться в течение следующего месяца со дня торгов.

По информации соучредителя благотворительного фонда имени Св. Луки Александра Телятникова, на аукционе собрано около 60% от суммы, которая необходима для покупки аппаратов искусственной вентиляции.

Виталий Кличко является шестикратным чемпионом мира по кикбоксингу, трехкратным чемпионом Украины по боксу, чемпионом Первых Всемирных игр военнослужащих, серебряным призером чемпионата мира по боксу среди любителей, неоднократным чемпионом Европы среди профессионалов. Его брат Владимир — украинский боксер-профессионал, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO, чемпион Олимпийских игр 1996 года в Атланте.