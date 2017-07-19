В Киеве столкнулись сразу шесть автомобилей, есть пострадавшие

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. В Киеве на Южном мосту в сторону центра произошло ДТП с участием шести автомобилей, сообщает Еспрессо.TV.

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В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля "Лада". Авто с обоих сторон зажали другие машины.

Пострадавших с различными травмами увезла машина скорой помощи.

Эспресо.тв ДТП на Южном мосту в Киеве с участием шести автомобилей

Эспресо.тв ДТП на Южном мосту в Киеве с участием шести автомобилей

Ранее сообщалось, что в Харькове на Окружной произошло ДТП, в результате которого автомобиль и его водителя разорвало на части. Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа полиции.