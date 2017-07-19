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    Киев

    В Киеве столкнулись сразу шесть автомобилей, есть пострадавшие

    (обновлено: )54
    Согласно информации, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля "Лада". Авто с обоих сторон зажали другие машины.
    ДТП на Южном мосту в Киеве с участием шести автомобилей
    Эспресо.тв

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. В Киеве на Южном мосту в сторону центра произошло ДТП с участием шести автомобилей, сообщает Еспрессо.TV.

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    В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля "Лада". Авто с обоих сторон зажали другие машины.

    Пострадавших с различными травмами увезла машина скорой помощи.

    Эспресо.тв
    ДТП на Южном мосту в Киеве с участием шести автомобилей
    Эспресо.тв
    ДТП на Южном мосту в Киеве с участием шести автомобилей

    Ранее сообщалось, что в Харькове на Окружной произошло ДТП, в результате которого автомобиль и его водителя разорвало на части. Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа полиции.

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