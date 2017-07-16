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    ДТП с автобусом в Индии: число жертв увеличилось до 16

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    Согласно информации, автобус съехал с дороги, перевернулся и упал в ущелье. Причина аварии пока не установлена. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родственникам погибших.
    Скорая помощь, Индия
    flickr.com/rahuljyoung

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Количество жертв аварии с автобусом, перевозившим паломников, в индийском штате Джамму и Кашмир увеличилось до 16 человек, 30 получили ранения, сообщает газета IndiaToday.

    Ранее сообщалось о 11 погибших.

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    Инцидент произошел в воскресенье на автомагистрали в районе города Банихал. По данным полиции, автобус съехал с дороги, перевернулся и упал в ущелье. Причина аварии пока не установлена.

    Паломники намеревались посетить пещеры Амарнатх, одну из известных индуистских святынь в штате Джамму и Кашмир. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родственникам погибших.

    Из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения в Индии часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, каждый день в результате аварий на дорогах гибнут 400 человек, за год жертвами ДТП становятся почти 150 тысяч человек. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодная смертность на индийских дорогах в последние годы превышает 200 тысяч человек.

    Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Гиресун произошло серьезное ДТП с автобусом, перевозившим детский танцевальный ансамбль из Грузии в Болгарию.

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