В Киеве перекроют движение по Броварскому проспекту

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. В Киеве 11 и 12 июля с 9:30 до 18:00 частично ограничат движение транспорта на Броварском проспекте.

Об этом сообщает "Киевавтодор".

"В связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Броварской вблизи жилого массива "Быковня" в направлении города Киева будет частично ограничено движение транспорта. "Киевавтодор" просит извинения за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ", — сообщает "Киевавтодор".

Ранее сообщалось, что в центре Киева было ограничено движение транспорта из-за марша в честь бойца АТО.

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