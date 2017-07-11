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    Киев

    В Киеве перекроют движение по Броварскому проспекту

    (обновлено: )62
    Сообщается, что движение на Броварском проспекте будет частично перекрыто в течение двух дней по причине ремонта асфальтобетонного покрытия.
    Броварской проспект в Киеве
    tov-tob.livejournal.com

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. В Киеве 11 и 12 июля с 9:30 до 18:00 частично ограничат движение транспорта на Броварском проспекте.

    Об этом сообщает "Киевавтодор".

    "В связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Броварской вблизи жилого массива "Быковня" в направлении города Киева будет частично ограничено движение транспорта. "Киевавтодор" просит извинения за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ", — сообщает "Киевавтодор".

    Ранее сообщалось, что в центре Киева было ограничено движение транспорта из-за марша в честь бойца АТО.

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