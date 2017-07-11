наверх
11.07.201704:59
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Полиция установила личность, стрелявшего в лицо велосипедисту в Киеве

    Тема:

    Рост криминала в Украине (292)

    7
    По словам свидетеля происшествия, между двумя мужчинами завязалась драка, после чего один из них достал пистолет. Сначала он ударил своего оппонента оружием, а затем выстрелил ему в лицо. После этого стрелок зашел в подъезд дома, а пострадавшему вызвали скорую помощь.
    Ночное патрулирование Киева
    УНИАН

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Стали известны подробности конфликта на столичных Позняках, во время которого мужчина выстрелил велосипедисту в лицо. Как сообщает пресс-служба Нацполиции в г. Киеве, пострадавший госпитализирован с контузией глаза и рваной раной щеки. Правоохранители установили личность злоумышленника. Полиция проводит розыск и задержание преступника.

    На месте убийства мужчины в Киеве
    Полиция Киева, facebook
    Экспертное мнение: в Украине, как в Колумбии, - правит криминал

    Полицейские опросили свидетеля произошедшего. По его словам, между двумя мужчинами завязалась драка, после чего один из них достал пистолет. Сначала он ударил своего оппонента оружием, а затем выстрелил ему в лицо. После этого стрелок зашел в подъезд дома, а пострадавшему вызвали скорую помощь.

    "Врачи сообщили, что у мужчины контузия глаза и рваная рана щеки. Сразу мы не смогли опросить пострадавшего, поскольку он находился под действием медицинских препаратов. С места происшествия мы изъяли предметы, похожие на патрон, снаряженный резиной, и гильзу. Изъятое направили на экспертизу и начали уголовное производство по предварительной правовой квалификации статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", — сообщил начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев.

    Ранее сообщалось, что в Киеве на Позняках на улице Григоренко, 14, неизвестный мужчина в ходе конфликта выстрелил в лицо велосипедисту и спокойно пошел в соседний подъезд.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа
    Акции протеста в Гамбурге
    Протестный Гамбург: итоги саммита G20