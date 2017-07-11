Полиция установила личность, стрелявшего в лицо велосипедисту в Киеве

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Стали известны подробности конфликта на столичных Позняках, во время которого мужчина выстрелил велосипедисту в лицо. Как сообщает пресс-служба Нацполиции в г. Киеве, пострадавший госпитализирован с контузией глаза и рваной раной щеки. Правоохранители установили личность злоумышленника. Полиция проводит розыск и задержание преступника.

Полицейские опросили свидетеля произошедшего. По его словам, между двумя мужчинами завязалась драка, после чего один из них достал пистолет. Сначала он ударил своего оппонента оружием, а затем выстрелил ему в лицо. После этого стрелок зашел в подъезд дома, а пострадавшему вызвали скорую помощь.

"Врачи сообщили, что у мужчины контузия глаза и рваная рана щеки. Сразу мы не смогли опросить пострадавшего, поскольку он находился под действием медицинских препаратов. С места происшествия мы изъяли предметы, похожие на патрон, снаряженный резиной, и гильзу. Изъятое направили на экспертизу и начали уголовное производство по предварительной правовой квалификации статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", — сообщил начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Позняках на улице Григоренко, 14, неизвестный мужчина в ходе конфликта выстрелил в лицо велосипедисту и спокойно пошел в соседний подъезд.