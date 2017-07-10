Стрельба из-за леса в Киеве: законностью и не пахнет – адвокат

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Возле Днепровской водной станции в Оболонском районе Киева в ночь на 9 июля произошла стычка между местными жителями и неизвестными, которые вырубали лес вблизи жилых домов.

По версии местных жителей, валили деревья представители организации "Возрождение Водопровода". Именно эта компания планирует застройку участка. Один из лесорубов стрелял по местным резиновыми пулями из травматического пистолета.

В свою очередь, местный житель на грузовом авто сбил несколько автомобилей, пытаясь остановить вырубку леса. Полиции удалось остановить грузовик, только открыв по нему огонь.

Ситуацию и ее юридические последствия в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал адвокат Сергей Лапутько.

(текст публикуется на языке оригинала)

Можете прокоментувати з юридичної точки зору події біля водогону? Чи хтось з учасників конфлікту діяв в рамках закону?

– Те, що відбувалося біля водогону в Оболонському районі, воно має дуже віддалене відношення до закону. Там цілий букет статей, в тому числі, і КК. Я не був учасником тих подій, але, на перший погляд, найбільше дістанеться саме тому водію вантажівки.

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Через те, що він намагався зупинити людей, що вирубували ліс та стріляли з "травмату"?

– Ні, якщо брати чисто формальну точку зору, юридичну, то його дії підпадають під ст. 194 КК – умисне знищення або пошкодження майна. Якщо там докажуть, що в особливо великих розмірах, це ч. 2, це позбавлення волі від трьох і більше років.

Друге – там обтяжуючі у нього обставини, наскільки мені відомо, було повідомлення, що він знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Якщо брати дії Нацполіції, там теж вбачається ознаки складу злочину – перевищення службових обов'язків, тому щополіція має право зупинити автомобіль шляхом його пошкодження, але, наскільки мені відомо, там було випущено 16 куль в цей автомобіль, в тому числі і в лобове скло.

Я не знаю, яким чином в лобове скло стріляти, щоби зупинити автомобіль, прокуратура повинна розбиратися.

А тим, хто почав стріляти, що може загрожувати?

– "Травмат" у нас не вважається зброєю, це просто пристрій для відстрілу гумових куль. Я більше, ніж впевнений, що там у людини був дозвіл. Це перше.

Друге – за яких обставинах він стріляв. Якщо на нього нападала група людей, то йому дійсно нічого не буде. Це він діяв в стані необхідної оборони.

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А хто взагалі має тоді право на використання гумових куль? Тому що і поліція, і активісти кажуть, що невідомі стріляли у місцевих жителів.

– Якщо є загроза життю чи здоров'ю, наприклад, особі, то вона має право використати даний пристрій для відстрілу гумових куль на певні ділянки тіла, які передбачені інструкцією МВС. Я думаю, що він так і зробив.

Хто в столиці видає дозволи на вирубування лісу?

– Ось нагальний приклад: урочище Бичок в Голосіївському районі. В Національному природному парку "Голосіївський" Черновецький віддав там 5 гектарів. Почалася вирубка лісу, активісти приїхали, побачили документи і ініціювали судовий позов. Тобто в цивілізованому напрямку це все відбувається. І господарський суд міста Києва все-таки став на сторону громади.

Даний конфлікт, наскільки мені відомо, тягнеться з 2013-го року. Але жодних подій в правовій площині не відбувалося. Не було ні позовів, ні скарг, ні ініціювання перед КМДА щодо анулювання вказаного виділення землі, чи, я не знаю, який там документ є. Але урочище Бичок все-таки активісти відвоювали.

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Яким чином слід діяти місцевим жителям далі? Які перспективи цієї справи?

– Перспективи є. Тому що ви уявляєте собі, 5 гектарів Національного парку "Голосіївський". Яка була сума тих відкатів у Черновецького. Але шляхом позовів, шляхом позовів до господарського суду, шляхом ініціювання реєстрації кримінальних проваджень щодо тих тітушок, навіть Нацполіції, громада добилася цього. Тобто потрібно діяти в правовій площині — господарський суд, відстоювання своєї землі виключно в правовій площині.

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Яке покарання передбачене за незаконне знищення зелених насаджень? І чи були такі прецеденти в судовій практиці Києва?

– Наскільки мені відомо, там відбувається в двох напрямках: підприємство відшкодовує до бюджету міста Києва оціночну вартість кожного дерева в грошовому еквіваленті, або, коли виділяється ця земля, то просто прописують, що це не ліси, а просто чагарники, і все. Таких випадків там притягнення до більш серйозної відповідальності мені не відомо. Такого не було.

Ранее политический аналитик Тарас Чорновил в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что несмотря на мораторий на экспорт леса, вырубка леса идет прежними темпами и его экспортируют в виде досок.