В Киеве возросло количество заболевших острой кишечной инфекцией

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КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. В Киеве по состоянию на 3 июля количество заболеваний острой кишечной инфекцией составляет 38 случаев, сообщается на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"У персонала заведения общественного питания и у 7 пациентов выделена однотипная сальмонелла S.enteritidis группы D. Получены данные о выделении из объектов окружающей среды бактерий группы кишечной палочки, что свидетельствует о нарушении санитарно-гигиенических требований на субъекте ООО "Суши Лэнд", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на другом субъекте ООО "Суши Лайф", где зарегистрирован 1 случай заболевания, также выявлены нарушения санитарного законодательства.

Госпродпотребслужба в г. Киеве издала распоряжение о временном прекращении работы данного субъекта.

В результате мониторинга 83 столичных заведений общественного питания, в 79 заведениях (78%) выявлены нарушения ветеринарно-санитарного и санитарного законодательства.

"28 субъектов хозяйствования (около 30%) прекратили свою работу для проведения санитарного дня, ремонтных работ, замены оборудования и т.д.", — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что за медицинской помощью после отравления суши в одном из столичных ресторанов обратились 25 человек, в том числе ребенок.