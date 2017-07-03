Во двор Рады въехала военная бронетехника

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Сегодня, 3 июля, в Киеве во двор Верховной Рады утром подъехала военная бронетехника. Об этом сообщил директор Центра стратегических разработок Андрей Ницой в Facebook.

Также Ницой озвучил возможные версии происходящего под стенами украинского парламента.

"Только заехала бронетехника. К чему готовимся? Может похвастаться выставочными образцами достижений оборонпрома? Или протолкнуть русификаторские законы о языке и об образовании? Или Банковая готовит какой-то сюрприз?", – сообщает директор Центра стратегических разработок.

Верховная рада 23 мая приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Власти Украины рассчитывают, что установление квоты на ТВ позволит популяризировать украинский язык. Оппозиция в Раде считает, что такое решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе. Закон вступит в силу через четыре месяца со дня опубликования в официальной прессе.