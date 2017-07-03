наверх
03.07.201711:12
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Во двор Рады въехала военная бронетехника

    (обновлено: )52710
    Пользователи Facebook также заинтересовались причиной размещения военной техники у здания Верховной Рады. Андрей Ницой озвучил возможные версии происходящего под стенами украинского парламента.
    Во двор Верховной Рады въехала военная бронетехника
    Facebook: Андрей Ницой

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Сегодня, 3 июля, в Киеве во двор Верховной Рады утром подъехала военная бронетехника. Об этом сообщил директор Центра стратегических разработок Андрей Ницой в Facebook.

    Как Рада принимала Конституцию в 1996 году
    Канал Київ ВІДЕО в Youtube
    Как Рада принимала в 1996 году Конституцию

    Также Ницой озвучил возможные версии происходящего под стенами украинского парламента.

    "Только заехала бронетехника. К чему готовимся? Может похвастаться выставочными образцами достижений оборонпрома? Или протолкнуть русификаторские законы о языке и об образовании? Или Банковая готовит какой-то сюрприз?", – сообщает директор Центра стратегических разработок.

    Верховная рада 23 мая приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Власти Украины рассчитывают, что установление квоты на ТВ позволит популяризировать украинский язык. Оппозиция в Раде считает, что такое решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе. Закон вступит в силу через четыре месяца со дня опубликования в официальной прессе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Мощная хакерская атака в Украине
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Полиция Италии. Архивное фото
    Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная уличная еда. Кто ответит?
    Шахта
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты