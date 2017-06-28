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    Сервер аэропорта "Борисполь" до сих пор не работает из-за кибератаки

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (35)

    (обновлено: )14420
    Как стало известно, аэропорт о времени полетов информирует пассажиров в ручном режиме. Так, центральное табло обновляется в ручном режиме через каждые 15 минут.
    Пассажиры в аэропорту Борисполь
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Главный сервер аэропорта "Борисполь" до сих пор не работает из-за кибератаки, сообщает "112 Украина" со ссылкой на первого заместителя гендиректора аэропорта "Борисполь" Евгения Дыхне.

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    Как стало известно, аэропорт о времени полетов информирует пассажиров в ручном режиме.

    Центральное табло обновляется в ручном режиме через каждые 15 минут. Остальные службы работают в штатном режиме. Задержек рейсов нет.

    Во вторник многие страны мира затронула мощная кибиратака. По данным антивирусной компании ESET, атака началась с Украины, которая больше других стран пострадала от нее.

    Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, а на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия.

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