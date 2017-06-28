КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Главный сервер аэропорта "Борисполь" до сих пор не работает из-за кибератаки, сообщает "112 Украина" со ссылкой на первого заместителя гендиректора аэропорта "Борисполь" Евгения Дыхне.

Как стало известно, аэропорт о времени полетов информирует пассажиров в ручном режиме.

Центральное табло обновляется в ручном режиме через каждые 15 минут. Остальные службы работают в штатном режиме. Задержек рейсов нет.

Во вторник многие страны мира затронула мощная кибиратака. По данным антивирусной компании ESET, атака началась с Украины, которая больше других стран пострадала от нее.

Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, а на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия.