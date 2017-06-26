В КГГА назвали новые сроки подачи горячей воды в Киеве

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Компания "Киевэнерго" сможет возобновить горячее водоснабжение жителям пяти районов Киева после включения ТЭЦ-6 с 27 июня, сообщил заместитель председателя Киевгорадминистрации Петр Пантелеев, передают "Українські Новини".

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"С субботы начался технологический процесс подключения ТЭЦ. Надеемся, что с завтрашнего дня жители 5 районов будут с горячей водой", — сказал он.

По его словам, город будет контролировать процесс погашения долга перед компанией "Укртрансгаз", чтобы подобные ситуации не повторились.

Ранее власти обещали подать горячую воду киевлянам уже в понедельник, 26 июня.