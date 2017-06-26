наверх
26.06.201712:42
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    В КГГА назвали новые сроки подачи горячей воды в Киеве

    (обновлено: )101
    Как сообщил заместитель председателя Киевгорадминистрации, с субботы начался технологический процесс подключения ТЭЦ: "Надеемся, что с завтрашнего дня жители 5 районов будут с горячей водой".
    Кран с горячей водой
    flickr.com/ Nic McPhee

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Компания "Киевэнерго" сможет возобновить горячее водоснабжение жителям пяти районов Киева после включения ТЭЦ-6 с 27 июня, сообщил заместитель председателя Киевгорадминистрации Петр Пантелеев, передают "Українські Новини".

    Читайте также: Эксперт: цена вопроса горячей воды в Киеве — долг власти по льготам и субсидиям

    "С субботы начался технологический процесс подключения ТЭЦ. Надеемся, что с завтрашнего дня жители 5 районов будут с горячей водой", — сказал он.

    По его словам, город будет контролировать процесс погашения долга перед компанией "Укртрансгаз", чтобы подобные ситуации не повторились.

    Ранее власти обещали подать горячую воду киевлянам уже в понедельник, 26 июня.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Дело Гужвы. Арест
    В центре Харькова зарезали иностранного студента
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    Общегородское вече во Львове
    Невыносимый мусор Львова
    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против