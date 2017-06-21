КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. На въезде в Киев со стороны Борисполя устанавливают новый знак с надписью "Киев", сообщил в Facebook Геннадий Синцов.

"Идет монтаж новой надписи" Киев ", на въезде в город со стороны Борисполя", — написал он.

facebook.com/gennadiy.sintsov На въезде в столицу устанавливают новый знак "Киев"

Напомним, в мае в Одессе во время визита президента Петра Порошенко на Думской площади около пушки на Приморском бульваре курсантов выстроили в ряд, чтобы закрыть надпись "Слава русскому оружию" на памятнике.

14 кадетов с флагами Украины образовали "живую стену", тщательно скрыв нерукопожатную надпись от глаз президента.