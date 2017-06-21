наверх
21.06.201719:03
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    На въезде в столицу устанавливают новый знак "Киев"

    (обновлено: )15001
    Как сообщил в Facebook Геннадий Синцов, "идет монтаж новой надписи" Киев ", на въезде в город со стороны Борисполя". Он также опубликовал несколько фото новой надписи.
    На въезде в столицу устанавливают новый знак Киев
    facebook.com/gennadiy.sintsov

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. На въезде в Киев со стороны Борисполя устанавливают новый знак с надписью "Киев", сообщил в Facebook Геннадий Синцов.

    "Идет монтаж новой надписи" Киев ", на въезде в город со стороны Борисполя", — написал он.

    facebook.com/gennadiy.sintsov
    На въезде в столицу устанавливают новый знак "Киев"

    Напомним, в мае в Одессе во время визита президента Петра Порошенко на Думской площади около пушки на Приморском бульваре курсантов выстроили в ряд, чтобы закрыть надпись "Слава русскому оружию" на памятнике.

    14 кадетов с флагами Украины образовали "живую стену", тщательно скрыв нерукопожатную надпись от глаз президента.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко (слева) и президент США Дональд Трамп во время встречи
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Евродепутат Стефано Мауллу
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Василий Вовк
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ